3. Jahrestag: Gedenkveranstaltung für Terroropfer in Wien

Am 2. November wird Wien innehalten, um den Opfern des Terroranschlags aus dem Jahr 2020 zu gedenken. An diesem Tag werden die führenden, politischen Persönlichkeiten Österreichs, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), auf dem Desider-Friedmann-Platz in der Wiener Innenstadt zusammenkommen, um ihre Mitgefühl auszudrücken.

Die symbolische Handlung des Niederlegens von zwei Gedenkkränzen wird am dritten Jahrestag des Wiener Terroranschlags im Zentrum stehen. Der Desider-Friedmann-Platz, ein Ort von historischer Bedeutung und städtischer Präsenz, wird dabei zum Schauplatz einer Gedenkveranstaltung, die die österreichische Bevölkerung und die Weltgemeinschaft an die Ereignisse erinnert, die sich hier ereignet haben.

Politische Anwesenheit

Nicht nur die Regierungsspitze wird an diesem Tag anwesend sein. Das Gedenken wird auch von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) begleitet.

Die Ankündigung der Gedenkveranstaltung erfolgte am Montag in einer offiziellen Aussendung.