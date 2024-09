30-jähriger Arbeiter stürzt mit Lift in den Tod

Ein schwerer Unfall erschütterte Linz am Morgen des 11. September. Ein 30-jähriger Monteur war in einem mehrstöckigen Gebäude mit der Demontage eines Personenlifts beschäftigt. Dabei kam es zu einem verhängnisvollen Vorfall.

Während der Arbeiten befand sich der Monteur gemeinsam mit zwei Kollegen auf dem Dach des Aufzugs. Kurz nach 8:30 Uhr stürzte der Lift aus unbekannter Ursache unkontrolliert in den Keller. Der Absturz endete ungebremst und führte zum sofortigen Aufprall im untersten Stockwerk.

Liftabsturz endet tödlich

Sofort nach dem Unfall wurden die Rettungskräfte alarmiert. Der eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Arbeiters feststellen. Die genauen Ursachen für den Absturz sind bislang unklar und werden derzeit ermittelt.