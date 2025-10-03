364 Infizierte: Gefährlicher Tropenvirus erreicht Österreichs Urlaubsziel

Tropisches Virus breitet sich in Urlaubsparadiesen aus: In Norditalien grassiert das Chikungunya-Virus, übertragen durch die Asiatische Tigermücke, die auch Österreich erreicht hat.

In Italien verzeichneten Gesundheitsbehörden bis Ende September bereits 364 Infektionen mit dem Chikungunya-Virus (tropische Viruserkrankung). Dies geht aus aktuellen Erhebungen des römischen Gesundheitsinstituts ISS hervor. Besonders betroffen sind die bei Touristen beliebten norditalienischen Regionen Emilia-Romagna und Venetien. Bemerkenswert ist, dass der Großteil der dokumentierten Fälle auf lokale Übertragungen – insgesamt 323 – zurückzuführen ist. Nur 41 Infektionen wurden bei Personen nachgewiesen, die sich auf Auslandsreisen angesteckt hatten.

Tigermücken-Verbreitung

Der Hauptüberträger des Virus ist die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus). Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat sich diese Mückenart mittlerweile in 16 europäischen Ländern etabliert.

Auch in Österreich wurde die Tigermücke bereits nachgewiesen.