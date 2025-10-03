Nach Nervenzusammenbruch: Serbische Sängerin casht jetzt 350.000 Euro ab

Nach sechs Jahren ohne Veröffentlichungen und einer tiefen Krise meldet sich Rada Manojlovic zurück – mit 70 geplanten Shows und Einnahmen von 350.000 Euro.

Fulminantes Comeback

Die Sängerin Rada Manojlovic kehrt mit voller Kraft ins Musikgeschäft zurück. Für die kommenden eineinhalb Jahre hat der Musikstar bereits 70 Auftritte im In- und Ausland fixiert. Mit diesen Engagements dürfte die Künstlerin innerhalb eines Jahres rund 350.000 Euro einnehmen. Zwar muss sie davon auch ihre Band bezahlen, unterm Strich wird die aus Ceteres stammende Sängerin jedoch ein beachtliches Plus verbuchen können.

Nach einer beruflichen Krise vor zwei Jahren findet Manojlovic nun wieder sicheren Boden unter den Füßen – und das mit Erfolg. Ihre Schwester Maja, die einen Teil ihres Managements übernommen hat, stimmt alle Verpflichtungen und Auftrittstermine eng mit ihr ab, wodurch beide von der neuen Auftragslage profitieren. Die Sängerin hatte sich zeitweise komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und keine Konzerte mehr gegeben, doch inzwischen hat sich die Situation normalisiert.

Gesundheitliche Herausforderungen

Sie machte auch kein Geheimnis daraus, dass der berufliche Druck gesundheitliche Folgen hatte: „Meine Gesundheit leidet oft, wenn ich im Dauereinsatz bin. Natürlich liebe ich meinen Beruf, aber leicht ist es nicht. Es gehört zum Alltag eines Sängers, manchmal an seine Grenzen zu gehen – die ganze Nacht auf der Bühne stehen, dann die Reisestrapazen, und bis man endlich zu Hause ist, bleibt kaum Zeit für einen kurzen Schlaf. Aber man gewöhnt sich daran“, erklärte sie.

Persönliche Prioritäten

„Ich bin einfach zu gutmütig, und gutmütig und naiv liegen nah beieinander. Der ganze Stress, den ich durchgemacht habe, war es nicht wert. Sechs Jahre lang habe ich nichts veröffentlicht, mein Selbstvertrauen war erschüttert. Geld wird schon kommen! Ich habe früh meine Mutter verloren, und Geld hat mir weder geholfen, sie zu retten, noch sie zurückzubringen. Das Geld, das ich jetzt habe, und von dem ich deutlich mehr haben könnte, bedeutet für mich kein Glück. Was bringt es mir, wenn ich dabei verrückt werde und in der Psychiatrie lande? Was soll ich dann mit dem ganzen Geld anfangen?“, offenbarte Rada bei einem früheren Gespräch.

Ihre Ausdauer hat sich letztendlich ausgezahlt.

Für die Sängerin steht vor allem eines im Vordergrund: wieder regelmäßig auf der Bühne zu stehen.