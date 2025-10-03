Botox-Razzia im Nagelstudio: Polizei stürmt während laufender Behandlung

Mitten in einer illegalen Botox-Behandlung schlug die Polizei zu: In einem Wiener Nagelstudio wurden gefährliche Schönheitseingriffe ohne medizinische Qualifikation durchgeführt.

Nach umfangreichen Ermittlungen und gezielten Hinweisen hat die Gruppe Sofortmaßnahmen am Donnerstag in Kooperation mit der Wiener Polizei, der Finanzpolizei und den zuständigen städtischen Behörden erneut eine nicht genehmigte Schönheitsklinik ausgehoben. Es handelt sich bereits um den sechsten Fall dieser Art, den die Kontrolleure in Wien aufgedeckt haben. In einem Nagelstudio in Wien-Alsergrund wurden unerlaubt Behandlungen mit Botulinumtoxin (Botox) und Fillern (Aufspritzungen) durchgeführt – Substanzen, deren Verabreichung ausschließlich Ärzten und medizinisch qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten ist.

Die Einsatzkräfte trafen die vermeintliche Ärztin während einer laufenden Behandlung an. Die verwendeten Präparate wurden umgehend konfisziert und mehrere Anzeigen erstattet – unter anderem wegen Verstößen gegen das Ärztegesetz, Kurpfuscherei und Schwarzarbeit.

Gesundheitsschutz im Fokus

„Jede entdeckte Klinik ist ein weiterer Schritt, um gefährliche Praktiken zu stoppen. Unsere Arbeit schützt Menschen vor möglichen gesundheitlichen Risiken. Ich rufe daher weiterhin dazu auf, Hinweise sofort zu melden, damit die Gruppe Sofortmaßnahmen rasch eingreifen kann“, erklärt Walter Hillerer, der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.