Radikales Tempolimit: EU-Land führt 20 km/h in Städten ein

Die finnischen Grünen fordern drastische Temporeduktion in Wohngebieten zum Schutz spielender Kinder. Mit einem vorgeschlagenen Limit von 20 km/h will die Partei den Bremsweg von Fahrzeugen erheblich verkürzen und so Unfälle mit Kindern verhindern.

„In Wohngebieten sollte die Geschwindigkeit von Autos auf maximal 20 km/h begrenzt werden“, erklärt der grüne Politiker Sameli Sivonen. Sein Hauptargument: Kinder müssten sich in ihrem Wohnumfeld frei bewegen können, ohne Gefahr zu laufen, von Fahrzeugen erfasst zu werden.

Verkürzte Bremswege

Die Reaktionszeit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sivonen führt an, dass ein Fahrzeug bei 30 km/h und einer Reaktionszeit von einer Sekunde zwischen 12 und 20 Meter zum vollständigen Anhalten benötigt. Bei 20 km/h würde sich dieser Bremsweg auf lediglich 7,5 Meter reduzieren – ein Unterschied, der im Ernstfall lebensrettend sein könnte.

Helsinkis Erfolgsmodell

Als Beispiel für eine erfolgreiche Verkehrssicherheitspolitik verweist der Politiker auf Helsinki. Die finnische Hauptstadt hat bewiesen, dass eine Verkehrspolitik ohne Todesopfer möglich ist – dort ist seit zwölf Monaten niemand im Straßenverkehr ums Leben gekommen.

Sivonen stützt seinen Vorstoß auf Empfehlungen der finnischen Verkehrssicherheitsbehörde, die Geschwindigkeitsreduktionen als eine der wirksamsten Maßnahmen zur Verringerung schwerer Unfälle und Verletzungen betrachtet.