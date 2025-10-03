Ceca hat sich unters Messer gelegt! (FOTO)

Veränderte Gesichtszüge und eine rundere Nasenform: Fans der Balkan-Diva Ceca Raznatovic rätseln über einen möglichen Beauty-Eingriff ihrer Ikone.

Aufmerksame Anhänger der bekannten Sängerin Ceca Raznatovic spekulieren in sozialen Netzwerken über eine mögliche Nasenkorrektur ihres Idols. Bei einem ihrer jüngsten Fernsehauftritte fiel Beobachtern auf, dass sich die Gesichtszüge der Künstlerin verändert haben könnten. Vergleiche mit Aufnahmen von vor etwa zwei Jahren legen nahe, dass ihre einst etwas längliche Nase nun eine rundere Form aufweist. Offenbar wollte die Sängerin mit diesem Eingriff ihre Gesichtszüge behutsam modifizieren.

FOTO: zVg,

Frühere Eingriffe

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Künstlerin für ästhetische Eingriffe entschieden hat. Bereits in der Vergangenheit unterzog sie sich einem Facelifting, wie Paparazzi-Aufnahmen der Zeitung Kurir (serbische Tageszeitung) aus dem Jahr 2018 belegen. Auf diesen Bildern ist eine deutliche Operationsnarbe zu erkennen, die vermutlich von einem Eingriff wenige Monate zuvor stammte.

Als Raznatovic damals vor dem Gericht in Belgrad erschien, zeigten sich ihre Fans überrascht und teilweise besorgt über die sichtbaren Veränderungen.

Die im rosafarbenen Outfit und mit streng zurückgekämmtem Haar erschienene Sängerin hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass die noch sichtbare Narbe für so viel Gesprächsstoff sorgen würde.