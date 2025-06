37-Jährige stürzt vom Balkon und stirbt – Partner festgenommen

Nach dem tödlichen Sturz einer 37-Jährigen vom Balkon eines Wiener Mehrfamilienhauses sitzt ihr Lebensgefährte in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen laufen.

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am späten Dienstagabend in Wien-Penzing. Gegen 23 Uhr wurden Polizeikräfte zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert, nachdem eine 37-jährige Frau vom Balkon im sechsten Stock in die Tiefe gestürzt war. Bei ihrem Eintreffen entdeckten die Beamten die Verunglückte leblos im Innenhof. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsversuche konnte der hinzugerufene Notarzt der Berufsrettung nur noch den Tod der Frau feststellen.

Ermittlungen laufen

Im Zuge der ersten Ermittlungen nahmen die Einsatzkräfte den 48-jährigen österreichischen Lebensgefährten der Verstorbenen vorläufig fest. Der Mann hielt sich zum Zeitpunkt des Geschehens in der gemeinsamen Wohnung auf und befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Untersuchungen übernommen und prüft derzeit, ob ein Gewaltverbrechen vorliegt.

Weitere Details zum Fall werden in Kürze bekanntgegeben.