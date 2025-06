Serbischer Reisepass: So umgehst du lange Wartezeiten

In Belgrad, der Hauptstadt Serbiens, dauert die reguläre Reisepassausstellung derzeit 5 bis 7 Tage, wie Sanja Panic, Leiterin der Abteilung für Reisepässe, mitteilt. Die Kosten belaufen sich auf 3.600 Dinar (serbische Währung) für einen Pass mit einer Restgültigkeit unter sieben Monaten und 4.200 Dinar für längere Gültigkeitsdauern.

Für dringende Fälle gibt es ein Eilverfahren, bei dem Bürger gegen Zahlung einer zusätzlichen Gebühr von 5.000 Dinar ihren Reisepass innerhalb von 48 Stunden erhalten können. „Mit einem schriftlichen Nachweis über die plötzliche Dringlichkeit – sei es eine unerwartete Dienstreise oder eine medizinische Behandlung im Ausland – kann ein Eilantrag gestellt werden. Die 48-Stunden-Frist wird dabei strikt eingehalten“, erklärt Panic.

Vereinfachte Antragstellung

Die Antragstellung wurde mittlerweile deutlich vereinfacht. „Bürger können einen Termin über das E-Government-Portal vereinbaren oder persönlich bei einer der Polizeistationen erscheinen. Das Verfahren wurde erheblich entbürokratisiert – früher notwendige Auszüge und Einzahlungsbelege entfallen, da alles elektronisch abgewickelt wird“, so die Abteilungsleiterin.

Im Stadtgebiet von Belgrad stehen insgesamt 17 Polizeistationen und 10 Außenstellen für die Antragstellung zur Verfügung. Vor allem in der Urlaubssaison kommt es zu verstärktem Andrang und längeren Wartezeiten. Bei der Online-Terminvergabe sind für manche Dienststellen derzeit erst Anfang Juli Termine verfügbar. Panic weist jedoch darauf hin, dass durch Terminabsagen im Laufe des Tages immer wieder Slots frei werden.

Spontane Besuche

„Natürlich kann man auch ohne Voranmeldung direkt bei unseren Dienststellen erscheinen. Die Wartezeiten halten sich in Grenzen – nichts Außergewöhnliches, was nicht jedes Jahr vorkommt. Unsere Sachbearbeiter sind da, und alle Anträge, die im Laufe des Tages eingehen, werden noch am selben Tag bearbeitet. Wir schicken niemanden weg.

Das Ministerium ist für seine Bürger da, und unsere Mitarbeiter bemühen sich wirklich, allen Anforderungen gerecht zu werden“, versichert Panic abschließend.