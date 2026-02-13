4.500 km Verfolgungsjagd: Influencer holt sich geklautes Handy zurück

Von Aachen nach Dakar für ein gestohlenes Smartphone – ein junger Instagram-Star machte seine verrückte Idee wahr und holte sich sein Eigentum zurück.

Ein junger Instagram-Nutzer aus Aachen verwandelte eine verrückte Social-Media-Idee in eine reale Abenteuerreise. Als sein Smartphone gestohlen wurde, entdeckte „Yassine98“ dank aktivierter Ortungsfunktion, dass sich sein Gerät nicht mehr in Deutschland, sondern in Westafrika befand.

Der Aachener startete daraufhin eine außergewöhnliche Social-Media-Kampagne mit dem Titel „Ich klau‘ mir mein Handy zurück“. In seinen Videos teilte er mit seinen über 85.000 Followern seine ungewöhnliche Lage: Er könne in Echtzeit verfolgen, wohin der Dieb sein Mobiltelefon mitnehme. Sobald 10.000 Likes erreicht würden, versprach er, tatsächlich nach Dakar zu reisen – eine Marke, die seine Anhänger schnell überschritten.

Obwohl ihm anfangs die finanziellen Mittel für die Reise fehlten, erhielt er von seiner Mutter moralische Unterstützung: „Du musst fahren, ist doch klar. Was man sagt, muss man auch tun“. Durch Gelegenheitsjobs sammelte er genügend Geld für den Flug und reiste per Anhalter zum Flughafen Brüssel, um Kosten zu sparen.

Abenteuer in Dakar

In Dakar angekommen, setzte er die elektronische Verfolgung seines Geräts fort. Bei den örtlichen Behörden stieß er auf Ablehnung – die Polizei erklärte die Ortungsdaten als „zu ungenau“ für eine Intervention. Entschlossen nahm der junge Mann die Angelegenheit selbst in die Hand. Mehrfach kam er dem mutmaßlichen Dieb sehr nahe, zögerte jedoch zunächst, ihn direkt anzusprechen.

Trotz aller Warnungen mietete er schließlich mit einem Bekannten ein Auto und folgte den GPS-Daten. Nach mehreren Tagen intensiver Suche konfrontierten sie den Verdächtigen, der zunächst jede Beteiligung abstritt. Überraschenderweise stieg der Mann in ihr Fahrzeug ein und begleitete sie stundenlang durch die Stadt. Sie teilten sogar eine Mahlzeit, wie Videoaufnahmen belegen.

Erfolgreiche Rückgabe

Nach einiger Zeit stellte Yassine ein klares Ultimatum: freiwillige Rückgabe des Handys oder Einschaltung der Polizei. „Und zack, zwei Minuten später hatte ich mein Handy in der Hand.“

Nach seinem erfolgreichen Unterfangen genoss der Influencer noch einige entspannte Tage an der Atlantikküste und feierte dort seinen Geburtstag.

Das zurückgewonnene Smartphone bezeichnete er als das bestmögliche Geburtstagsgeschenk.