Kalte Täuschung: Kiffer wollte Polizei mit Ingwer-Shot überlisten

Mit einem Ingwer-Shot wollte ein 43-Jähriger die Polizei überlisten. Der ungewöhnlich kalte und trübe Inhalt im Testbecher machte die Beamten stutzig.

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagvormittag in Schlierbach (Bezirk Kirchdorf) versuchte ein Autofahrer, die Polizei zu täuschen. Statt einer echten Urinprobe übergab der 43-Jährige den Beamten einen Ingwer-Shot für den angeordneten Drogenschnelltest. Den Polizisten fiel sofort auf, dass die Flüssigkeit im Testbecher ungewöhnlich kalt und trüb war.

Täuschungsversuch aufgedeckt

Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten ein Fläschchen mit dem Ingwer-Getränk. Konfrontiert mit dem Fund gestand der Mann, dass er zwei Tage zuvor Cannabis konsumiert hatte und deshalb versucht hatte, das Testergebnis zu verfälschen.

Ein hinzugezogener Amtsarzt stellte die Fahruntauglichkeit des 43-Jährigen fest. Als die Polizisten daraufhin seinen Führerschein einziehen wollten, stellte sich heraus, dass dem Mann die Lenkberechtigung bereits früher entzogen worden war.