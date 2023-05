43. Todestag: Gehörte Josip Broz Tito zu den Illuminaten?

Tito – ein Name, der auch heute noch bei vielen Ex-Jugoslawen ein Feuer im Herzen entfacht. Das Leben des Ausnahmepolitikers Josip Broz Tito ist eine Geschichte die von Armut, Krieg, Gefangenschaft aber auch von Extravaganz und Mythen geprägt ist. Um Tito ranken sich einige bizarre Gerüchte, dass er zu den Illuminaten angehören haben soll.

Dass er mittlerweile selbst als Bestandteil der Popkultur am Balkan dient, hätte er zu seinen Lebzeiten wohl nicht vermuten können: Bücher, Poster, T-Shirts… An Merchandise fehlt es jedenfalls nicht. Wer Tito haben will, bekommt ihn auch.

Es wird behauptet, dass Tito ein Freimaurer war. Seine Parteikollegen haben dies vor Gericht zugegeben und seine guten Beziehungen zu Winston Churchill wurden als Beweis dafür genannt. Im 17. Jahrhundert wurde der Illuminatenorden als Geheimgesellschaft gegründet. Obwohl die Gesellschaft längst nicht mehr existiert, gibt es immer noch Mythen und Verschwörungstheorien, die behaupten, dass sie immer noch existiert und die Weltbeherrschung anstrebt. Ein vermeintliches Mitglied: Tito.

Einige Leute sagen, dass die Freimaurer für die Gründung der Bewegung der Blockfreien verantwortlich waren, was eine wichtige diplomatische Initiative von Broz war. Verschwörungstheoretiker behaupten, dass Titos Beerdigung mit fast allen wichtigen Staatsführern nur möglich war, weil er ein wichtiges Mitglied der Freimaurer war. Es wurde auch gesagt, dass Tito nicht am 4. Mai gestorben ist, sondern an einem anderen Tag, aber das Datum wurde gewählt, weil es ein wichtiger Tag für die Illuminaten ist.