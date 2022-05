42. Todestag: Titos glamouröses Leben (FOTOS)

Tito – ein Name, der auch heute noch bei vielen Ex-Jugoslawen ein Feuer im Herzen entfacht. Das Leben des Ausnahmepolitikers Josip Broz Tito ist eine Geschichte die von Armut, Krieg, Gefangenschaft aber auch von Extravaganz und Mythen geprägt ist.

Dass er mittlerweile selbst als Bestandteil der Popkultur am Balkan dient, hätte er zu seinen Lebzeiten wohl nicht vermuten können: Bücher, Poster, T-Shirts… An Merchandise fehlt es jedenfalls nicht. Wer Tito haben will, bekommt ihn auch.

Vom Verkauf seines Ebenbildes hat Titos Nachkommenschaft wohl wenig. Ein gewisser Ausgleich ist hier zu spüren. Denn das, was andere jetzt als Gewinn durch Tito-Artikel einnehmen, hatte der Partisan, Revolutionär und frühere Staatspräsident Jugoslawiens schon in seinen Lebzeiten mehrfach ausgegeben. Der slowenisch-italienische Historiker Jože Pirjevec sagte zu Titos Lebensweise, „dass Tito den Staat bedeutend mehr kostete, als König Alexander“.

Ein paar Eindrücke aus Titos Leben findet ihr auf den nächsten Seiten.