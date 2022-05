Sturm-Legende: Osims Leichnam wird im Grazer Stadion aufgebahrt

Ivica Osim war am Sonntag wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag verstorben.

Fußball-Bundesligist am Dienstag bestätigte der APA, dass seinen Leichnam im Rahmen der Gedenkfeier am Mittwoch in der Merkur Arena aufgebahrt wird.

Im Gedenken an Osim öffnet der SK Sturm am Mittwoch seine Stadiontore in Graz-Liebenau. Ab 19.09 Uhr wird das Flutlicht die Stätte von Osims größten Erfolgen genau 81 Minuten lang erhellen. Der Sarg wird sich in der Nähe des Rasens befinden, für die Teilnehmer der Gedenkfeier sind Plätze auf der Tribüne vorgesehen.

Fans werden nicht die Möglichkeit haben, sich direkt am Sarg persönlich von Osim zu verabschieden. Am Stadionvorplatz wird es für Fans die Gelegenheit geben, Devotionalien vor einem Bild Osims vor der Nordtribüne niederzulegen.

In Graz gibt es eine Rede von einer Ivica-Osim-Straße oder -Platz. Als mögliche Orte werden am Dienstag in Zeitungsberichten die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Stadion-Vorplatz oder Teile des Augartens genannt.