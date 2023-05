Lucky Car plant bis zu sieben neue Standorte 2023

Bei Österreichs größter vertragsfreier Auto-Werkstattkette wird weiter eifrig an einer erfolgreichen Zukunft gearbeitet, allein in diesem Jahr sollen bis zu sieben neue Standorte des Marktführers eröffnet werden – und das über ganz Österreich verteilt. Für potenzielle Franchisepartner eine große Chance, sich den Traum der Selbstständigkeit zu erfüllen.

43 Standorte zählt das dichte Netz an Lucky-Car-Standorten bereits, ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Allein in diesem Jahr sollen sechs bis sieben weitere Standorte eröffnet werden, langfristig sollen insgesamt rund 70 Werkstätten in ganz Österreich unter dem Logo des markanten gelben Autos erstrahlen. „Für unsere ehrgeizigen Ziele suchen wir ebenso ehrgeizige und motivierte Franchisepartner im ganzen Land“, erklärt Lucky-Car-Gründer und -Eigentümer Ostoja „Ossi“ Matic im Interview.

KOSMO: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten expandiert Lucky Car nahezu unbeirrt weiter. Wie lautet das Erfolgsrezept Ihres Unternehmens?

„Ossi“ Matic: Zum einen legen wir natürlich Wert auf höchste Kundenzufriedenheit. Wir versuchen sämtliche Schäden innerhalb von 72 Stunden zu reparieren – man soll nicht auf einen Termin warten müssen. Den Kostenvoranschlag gibt es gratis und ein Ersatzauto ebenso. Entsprechend zufrieden sind unsere Kunden! Das ist aber nur mit hochmotivierten Franchisepartnern möglich. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist unser starkes Netzwerk an Partnerunternehmen, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und so unseren Standorten beste Konditionen und rasche Lieferungen garantieren können.

KOSMO: Wo sind die nächsten Lucky-Car-Standorte geplant?

Matic: Aktuell möchten wir in Linz, Wels, Villach und allgemein in Wien, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg unser Werkstatt-Netz ausbauen. Dafür brauchen wir aber einerseits passende Standorte und andererseits neue Franchisepartner.

KOSMO: Sie suchen also derzeit nach Franchisepartnern in ganz Österreich. Was sind die Vorteile des Franchisemodells für potenzielle Partner?

Matic: Das Modell bietet enorm viele Vorteile für Franchisenehmer. Zum einen erhalten sie Zugang zu unserem bewährten Geschäftskonzept, unserer Marke und unserem Marketing. Außerdem profitieren sie von einer intensiven Schulung zu Beginn und fortlaufender Unterstützung durch unser erfahrenes Team. Außerdem können sie auf unser umfassendes Netzwerk von Lieferanten und Experten zurückgreifen. Unsere Franchisepartner können sich damit voll und ganz auf den erfolgreichen Betrieb ihrer Werkstatt konzentrieren, profitieren von unserer Erfahrung und Expertise und sind dennoch selbstständig.

KOSMO: Die Kfz-Branche kann auch für Quereinsteiger interessant sein. Warum ist das so?

Matic: Die Kfz-Branche ist tatsächlich sehr einsteigerfreundlich. Viele unserer erfolgreichen Franchisepartner hatten vorher keine oder nur wenig Erfahrung im Kfz-Bereich. Das Wichtigste ist eine Leidenschaft für Autos und der Ehrgeiz, einen erstklassigen Service anzubieten. Wir bieten umfangreiche Schulungen und Unterstützung an, um sicherzustellen, dass auch Quereinsteiger erfolgreich in der Branche Fuß fassen können. Außerdem ist der Bedarf an Kfz-Serviceleistungen kontinuierlich hoch, was es zu einer attraktiven Branche für Unternehmer macht.

KOSMO: Was macht einen erfolgreichen Standort aus?

Matic: Zunächst einmal legen wir, wie eingangs erwähnt, großen Wert darauf, dass unsere Kunden mit unserem Service zufrieden sind und gerne wiederkommen. Daher investieren wir in Absprache mit den Franchisepartnern viel in die Aus- und Fortbildungen unserer Mitarbeiter und die Qualität unserer Werkstattleistungen. Außerdem ist es wichtig, in den Werkstätten stets auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Schließlich sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidende Faktoren, um auf Veränderungen im Markt oder bei Kundenbedürfnissen schnell reagieren zu können.

KOSMO: Welche Möglichkeiten gibt es, bei Lucky Car als Franchisepartner durchzustarten?

Matic: Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Klassifizierungen der Lucky-Car-Betriebe. Den ‚Profi Kleinschaden Betrieb‘, den ‚Profi KFZ-Mechanik Betrieb‘, den ‚Profi Karosserie & Lackbetrieb‘ sowie den ‚Karosserie-, Lack- & KFZ-Mechanikbetrieb‘. Ein Karosserie-, Lack- & KFZ-Mechanikbetrieb hat ein Umsatzpotenzial von bis zu vier Millionen Euro im Jahr. Die harte Arbeit, die man als Franchisepartner in den Aufbau stecken muss, lohnt sich also.

Mitar Kos und Ossi Matic. (FOTO: Lucky Car/S_KOGIKU)

KOSMO: Welche Eigenschaften muss ein Franchisepartner mitbringen, um bei Lucky Car durchstarten zu können?

Matic: Hohe Lernbereitschaft und Engagement – das ist für uns das wichtigste. Außerdem muss ein Franchisepartner 50.000 Euro unbelastetes Eigenkapital mitbringen und mindestens 25 Jahre alt sein, eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben. Erste Erfahrungen in der Mitarbeiterführung sind ebenfalls Pflicht. Wenn man zusätzlich noch Organisationstalent und Unternehmergeist besitzt, kundenorientiert arbeitet und Interesse an der Kfz-Branche hat, ist man auf jeden Fall schon bestens qualifiziert, um als Franchisepartner durchzustarten.

KONTAKT Lucky Car Franchise und Beteiligung GMBH

www.luckycar-franchise.com

Seilergasse 8

1010 Wien

Email: office@lucky-car.at

Tel.: +43 1 516 33 38 95