Euroeinführung macht Urlaub in Kroatien zum Luxusgut

Ein entspannter Sommerurlaub in Kroatien soll heuer nicht mehr so günstig, wie üblich, werden. Nach der Euroeinführung Anfang des Jahres haben die Preise in Kroatien kräftig angezogen. Das beeinflusst natürlich auch die Geldbörse der Urlauber.

Der Sommerurlaub in Kroatien ist teurer: Der Verband der Familienunterkünfte schlägt schon seit April Alarm und berichtet von Preiserhöhungen um 30 Prozent in den letzten zwei Jahren. Die Präsidentin des Verbands, Barbara Marković, empfiehlt, Online-Plattformen für die Buchung von Unterkünften zu meiden und Vereinbarungen direkt mit den Eigentümern zu treffen. Urlauber können damit 20 Prozent sparen, wie sie der Kleinen Zeitung erklärt.

Massentourismus

Die steigenden Preise führen dazu, dass Kroatien um 25 Prozent teurer als andere typische Destinationen für den Sommerurlaub in Europa ist. Marković betont, dass das Problem darin besteht, dass Kroatien als typisches Familienurlaubsziel für Massentourismus steht und sich nicht als „Boutique-Destination“ positionieren kann. Kroatien wird als teureres Reiseziel als Spanien und Griechenland angesehen und die Preise steigen täglich.

Strafzahlungen

Vor der Einführung des Euro befürchteten 75 Prozent der Kroaten Preiserhöhungen. Was dann auch tatsächlich die schleichende Konsequenz der Euroeinführung war. Im Jänner musste die kroatische Regierung sogar verstärkte Kontrollen gegen intensive Preiserhöhungen veranlassen. Dabei hatte man bei einer zu drastischen Preiserhöhung Strafen ausgesprochen.

Kroatien war bislang ein günstiges Reiseziel, doch die Euroeinführung lässt befürchten, dass die Preise weiterhin steigen werden. Urlauber sollten darauf achten, direkt mit den Eigentümern zu verhandeln, um Geld zu sparen. Die touristischen Aktivitäten in Dalmatien laufen in der Vorsaison noch schleppend und die Preise steigen täglich.