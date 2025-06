5 SONAX must haves, die dein Auto lieben wird

Jeder kennt diesen Moment: Es ist Sommer. Ihr sitzt im Auto, das Fenster ist runtergekurbelt, Musik läuft, in der Hand ein eiskaltes Getränk und das Leben fühlt sich leicht an. Der Blick? Natürlich nach vorne gerichtet. Wäre da nur nicht diese eine Sache: die Frontscheibe, die übersät ist mit Insektenresten. Nicht gerade das, was man mit Sommerfeeling verbindet, oder?

Klar, man könnte jeden zweiten Tag in die Waschanlage fahren. Aber glänzt das Auto danach wirklich so, wie wir es uns für diese Jahreszeit wünschen? Damit das Auto genauso strahlt wie unsere Stimmung, braucht es einfach mehr. Genau deshalb haben wir uns gemeinsam mit unserem SONAX-Experten Wolfgang auf den Weg zum Forstinger gemacht. Beim größten Fachmarkt für Autopflege und Zubehör haben wir die fünf SONAX- Must- haves für den Sommer entdeckt.

Empfohlen wurden uns ganz klar: der SONAX InsektenStar, der SONAX XTREME Ceramic Quick Detailer und der SONAX Scheibenreiniger Edeldark für die perfekte Reinigung und Pflege außen – sowie die SONAX InnenReinigungsTücher für den Innenraum. Da es im Sommer auch gut riechen soll, durfte der SONAX Air Freshener Edeldark natürlich nicht fehlen.

Autorin: Marianne Pušić

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.