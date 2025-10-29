6 km/h-Wahnsinn: Nachbarland führt Tempolimit für Fußgänger ein

Sechs km/h Höchstgeschwindigkeit für Fußgänger: Die Slowakei führt ein kurioses Tempolimit ein, das für heftige Debatten und Spott in der Bevölkerung sorgt.

In der Slowakei hat das Parlament eine ungewöhnliche Verkehrsregelung verabschiedet: Ab dem 1. Jänner gilt innerorts ein Tempolimit von sechs Kilometern pro Stunde für Fußgänger. Die Geschwindigkeitsbegrenzung erstreckt sich auch auf E-Roller und Fahrräder. Laut Regierungsbegründung soll diese Maßnahme die Verkehrssicherheit verbessern und Unfälle in städtischen Bereichen verringern. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums erklärte: „Wir beobachten seit Jahren eine Zunahme von Kollisionen zwischen Fußgängern, Radfahrern und E-Roller-Fahrern – vor allem in Fußgängerzonen.“ Das neue Gesetz solle daher klare Verhaltensregeln etablieren.

Kritik der Opposition

Die Opposition steht dem Vorhaben allerdings skeptisch gegenüber. „Wie will man das kontrollieren? Wird die Polizei jetzt mit Radarpistolen hinter Spaziergängern herlaufen?“, kritisierte ein Oppositionspolitiker während der Parlamentsdebatte. Auch in den sozialen Medien stieß die Regelung auf erheblichen Widerstand und wurde vielfach mit Hohn kommentiert.

Regierungsreaktion

Die Regierung weist die Kritik zurück und betont den präventiven Charakter des Gesetzes. In einer offiziellen Stellungnahme des Ministeriums heißt es: „Wir setzen auf Vernunft und Rücksichtnahme.“ Dennoch müssten Personen, die deutlich schneller als erlaubt unterwegs seien, mit Bußgeldern rechnen.

Die konkreten Strafbeträge wurden bislang noch nicht festgelegt.