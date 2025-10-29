Stadt im Schock: Bankomat-Explosion weckt ganze Fußgängerzone

Mit einem lauten Knall wurde die Ruhe in Krems unterbrochen. Unbekannte versuchten, einen Bankautomaten zu sprengen – die Täter entkamen auf ungewöhnliche Weise.

In der Nacht zum Mittwoch erschütterte eine heftige Explosion die Fußgängerzone von Krems. Gegen 3.41 Uhr zündeten bislang nicht identifizierte Täter einen Sprengsatz in einer Bankfiliale, mit dem offensichtlichen Ziel, einen Geldautomaten aufzubrechen. Nach Angaben der Polizei blieb es beim Versuch, dennoch verursachte die Detonation erhebliche Schäden am Gebäude.

Die Täter ergriffen unmittelbar nach dem Vorfall die Flucht. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten sie für ihre Flucht entweder ein Moped oder einen Elektroroller. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief ergebnislos.

Laufende Ermittlungen

Aktuell sichert die Tatortgruppe Spuren am Ort des Geschehens. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen. Die Behörden prüfen nun auch mögliche Verbindungen zu ähnlichen Vorfällen, die sich kürzlich in Wien ereigneten.

Die Exekutive bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Falls.