600.000 Euro Gehalt: EVN schreibt hoch dotierten Vorstandsposten aus

Inmitten der angespannten Wirtschaftslage, in der zahlreiche Niederösterreicher mit steigenden Strompreisen zu kämpfen haben, sorgt der Energieriese EVN für Schlagzeilen. Gleich zwei neue Spitzenpositionen werden im Unternehmen ausgeschrieben, wobei eine davon eine Nachbesetzung darstellt. Für den neu geschaffenen Posten des Finanzvorstands lockt ein Jahresgehalt von 600.000 Euro.

Die derzeitige Teuerungskrise trifft viele Österreicher hart. Insbesondere die Strompreise haben in den letzten Monaten stark zugenommen, was bei vielen Haushalten zu finanziellen Engpässen führt. In dieser angespannten Situation macht der Energieriese EVN mit einer lukrativen Jobausschreibung von sich reden. Gesucht werden zwei neue Vorstände – eine Nachbesetzung und ein komplett neuer Posten, wie Krone.at berichtet.

Netto 22.104 Euro

Die Ausschreibung des Finanzvorstands, ein bis dato nicht existierender Posten, hat dabei besondere Aufmerksamkeit erregt. Der Grund: Das vorgesehene Jahresgehalt von 600.000 Euro. Das wären umgerechnet 22.104 Euro netto pro Monat. Eine Summe, die in Zeiten der Teuerungskrise besonders kontrovers diskutiert wird.

Vergütung von Führungskräften

Die Reaktionen aus der Landespolitik ließen nicht lange auf sich warten. Die Entscheidung der EVN, inmitten der aktuellen Wirtschaftslage einen derart hoch dotierten Posten auszuschreiben, sorgt für Unverständnis und Kritik. Die Diskussionen um die angemessene Vergütung von Führungskräften in öffentlichen Unternehmen sind damit neu entfacht.

Interessenten für die beiden Vorstandsposten können sich noch bis zum 3. November bewerben.