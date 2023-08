Chaos in Kroatien: Neues Ladenschlussgesetz trifft Urlauber hart

Aufgrund des neuen Ladenschlussgesetzes in Kroatien, welches das Öffnen von Geschäften und Märkten an Feiertagen verbietet, könnten auch am morgigen Feiertag wieder chaotische Zustände an Tankstellen und Busbahnhöfen entstehen.

In Kroatien greift ein neues Ladenschlussgesetz, welches das Öffnen von Geschäften, Bäckereien und Märkten an Sonn- und Feiertagen untersagt. Die Ausnahmeregelung, die lediglich für Geschäfte in Bahnhöfen sowie Tankstellen gilt, führte bereits zu wachsendem Chaos.

Geschäfte geschlossen

Der erste Test für das neue Gesetz war der 5. August, ein nationaler Feiertag in Kroatien. Während Geschäfte geschlossen blieben, versammelten sich Scharen von Urlaubern vor Tankstellen und Busbahnhöfen – den wenigen Orten, die vom Ladenschluss ausgenommen sind. Laut Berichten des Nachrichtenportals index.hr bildeten sich lange Warteschlangen, was bei den Betroffenen auf Unverständnis stieß.

Verwirrung und Frustration

Der morgige Feiertag könnte erneut zur Bewährungsprobe für das neue Ladenschlussgesetz werden. Es wird erwartet, dass wiederholte Szenen von Verwirrung und Frustration bei Urlaubern und Einheimischen auftreten könnten.

Indes bleibt abzuwarten, wie die kroatische Regierung auf die entstandene Situation reagieren wird. Eine Lösung für dieses Problem könnte sowohl Urlaubern, als auch der Wirtschaft des Landes entgegenkommen, welche besonders in den Sommermonaten stark vom Tourismus abhängig ist.