600 Fluggäste in Lebensgefahr: Pilot verwechselt Landebahn im Nebel

Ein Beinahezusammenstoß zweier Passagierflugzeuge am Flughafen Nizza konnte in letzter Sekunde verhindert werden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend kurz vor Mitternacht, als ein Airbus A320 der tunesischen Fluggesellschaft Nouvelair bei der Landung nur knapp über eine bereits auf der Landebahn befindliche Easyjet-Maschine hinwegflog.

Die französischen Behörden haben den Zwischenfall als schwerwiegend eingestuft und eine Untersuchung eingeleitet. Experten der französischen Flugsicherheitsbehörde BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses) wurden nach Nizza entsandt, um Befragungen der Besatzungsmitglieder und Fluglotsen durchzuführen sowie die Flugschreiber beider Maschinen auszuwerten. Erste Erkenntnisse der BEA bestätigen, dass ein Pilotenfehler der Nouvelair-Besatzung als Ursache gilt, da die Maschine erst im letzten Moment ein Durchstartmanöver einleitete.

Bei den involvierten Luftfahrzeugen handelte es sich um den Easyjet-Flug 4706 mit Destination Nantes sowie den aus Tunis kommenden Nouvelair-Flug 586. Beide Flugzeuge waren vom Typ Airbus A320. Laut Aussagen von Passagieren des Easyjet-Fluges waren die Erschütterungen deutlich wahrnehmbar, als das landende Flugzeug in geringer Höhe über sie hinwegflog. Auf beiden Maschinen befanden sich jeweils etwa 300 Personen. Der Kapitän des Easyjet-Fluges soll den Passagieren mitgeteilt haben, dass die Flugzeuge sich bis auf drei Meter angenähert hatten.

Ursache des Vorfalls

Nach ersten Erkenntnissen liegt die Verantwortung für den Beinahezusammenstoß vermutlich bei der Besatzung des Nouvelair-Flugzeugs. Der tunesische Airbus hätte auf der Piste 04L landen sollen, steuerte jedoch fälschlicherweise die Piste 04R an, auf der sich zu diesem Zeitpunkt bereits die Easyjet-Maschine befand. Die Sichtverhältnisse waren zum Zeitpunkt des Vorfalls durch Dunkelheit und dichten Nebel erheblich eingeschränkt, was laut Flughafensprechern die gefährliche Verwechslung der Landebahnen begünstigte. Auswertungen von Flightradar24-Daten deuten darauf hin, dass der Nouvelair-Airbus den Easyjet-Flieger in minimaler Höhe überflog.

Folgen des Zwischenfalls

Zwölf Minuten nach dem Zwischenfall setzte der Nouvelair-Airbus schließlich auf der korrekten Landebahn 04L auf. Die Easyjet-Maschine kehrte zum Terminal zurück, der geplante Flug wurde annulliert.

Ein Fluggast des Easyjet-Fluges 4706 berichtete gegenüber aero.de, die Cockpitbesatzung habe sichtlich erschüttert gewirkt. Passagierberichte bestätigen, dass sowohl die Easyjet-Besatzung als auch die Fluggäste die Erschütterungen deutlich spürten, als das Nouvelair-Flugzeug über ihre Maschine hinwegflog. Die BEA hat angekündigt, die Untersuchungsergebnisse nach Auswertung aller Flugschreiber und Zeugenbefragungen zu veröffentlichen.