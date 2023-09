7. September 2023: So wird der Donnerstag für Dein Sternzeichen

Lass dich von den geheimnisvollen Sternen verzaubern und tauche ein in unser aufregendes Tageshoroskop! Hier erwarten dich täglich neue Botschaften, die dir zeigen, was das Universum für dich bereithält. Egal, ob es um Liebe, Erfolg oder aufregende Abenteuer geht – die Sterne haben Antworten für dich.

Widder

Für Widder geht es im Moment einfach viel zu langsam voran. Aber der September ist nun einmal dafür da, zur Ruhe zu kommen und Kraft für den Winter zu tanken. Die großen Sommer-Abenteuer sind vorbei und etwas Entspannung würde euch auch gut bekommen.

Stier

Für Stiere kehrt heute die Gelassenheit in ihr Leben zurück, die sie in der letzten Zeit arg vermisst haben. Es läuft wieder runder und ohne große Komplikationen, nehmt diesen Zustand an und genießt ihn.

Zwillinge

Zwillinge sollten sich wirklich nicht zu viel vornehmen in diesen Tagen. Nutzt die Zeit, um euch und euer Leben zu sortieren und neu zu definieren. Euer Geist benötigt das.

Krebs

Krebse sind sehr naturverbunden. Ihr könnt eure Kraftquellen super in der Natur auftanken und in Ruhe nachdenken. Versucht so viel Zeit wie möglich dort zu verbringen. Bei einem Waldspaziergang, einer Runde am See oder einer kleinen Fahrradrunde in eurem Lieblingspark.

Löwe

Löwen nutzen die Zeit, um ihre Kräfte zu sammeln. Kümmert euch um eure Liebsten und euch selbst – gemeinsam kommt ihr gut durch diese entspannende Zeit.

Jungfrau

Jungfrauen entdecken in der momentanen Achtsamkeitsphase die Schönheit der Stille und genießen die Ruhe. Ihr seid sehr in euch gekehrt und spürt, was ihr jetzt braucht.