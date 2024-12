700 Euro pro Monat: Das soll sich bei Elternteilzeit ändern!

Seit 20 Jahren gibt es das Recht auf Elternteilzeit. Aber obwohl es Elternteilzeit heißt, ist der Anteil der Väter verschwindend gering.

„Viele wissen nicht einmal, dass beide Eltern gleichzeitig in Elternteilzeit gehen können“, so Eva-Maria Burger, Leiterin der AK Frauenpolitik. „Die Folge: Frauen stecken bei ihrem Einkommen, ihren Berufschancen und ihrer sozialen Absicherung zurück. Sie schultern fehlende Kindergartenplätze und Nachmittagsbetreuung völlig allein, sind als sogenannte Zuverdienerinnen oft finanziell abhängig von ihrem Partner und müssen sich zum Schluss auch noch sagen lassen, dass sie sich ja freiwillig für niedrige Teilzeit entschieden haben.“ Burger fordert: „Die Politik soll einen Anreiz für halbe-halbe mit dem AK ÖGB Familienarbeitszeitmodell schaffen: Eltern, die sich die Elternteilzeit teilen, sollen je 350 Euro, also insgesamt 700 Euro pro Monat steuerfrei dazu bekommen.“

Teilzeitanteil steigt

2003 forderte der damalige AK Präsident Herbert Tumpel die Einführung der Elternteilzeit nach dem Vorbild Deutschlands, damit Frauen mit Kindern schneller wieder in den Beruf zurückkehren können. Dieses Jahr ist die Elternteilzeit 20 Jahre alt geworden. Bilanz: Die Erwerbstätigkeit von Frauen im Alter von 25 bis 49 Jahren mit minderjährigen Kindern ist kontinuierlich gestiegen, mit einem besonders deutlichen Anstieg ab Einführung der Elternteilzeit von 71 Prozent im Jahr 2004 auf 80 Prozent im Jahr 2023. Der Teilzeitanteil stieg von 58 Prozent im Jahr 2004 auf 70 Prozent im Jahr 2014 und bleibt seit zehn Jahren relativ stabil, während die Erwerbsquote leicht gestiegen ist. Das heißt, die Elternteilzeit hat merklich dazu beigetragen, dass mehr Frauen mit minderjährigen Kindern zumindest in Teilzeit erwerbstätig sein können, die zuvor mangels Kinderbetreuung und halbe-halbe keiner Erwerbstätigkeit nachgehen konnten. Sie hat die Erwerbstätigkeit der Frauen mit Kündigungsschutz und Recht auf Rückkehr zum alten Stundenausmaß rechtlich abgesichert und ist damit ein Teilerfolg auf dem Weg zu gleichberechtigter, wirtschaftlicher Teilhabe von Frauen.

Doch leider fehlen noch zwei Elemente: Ein ausreichendes Angebot an Kinderbildung und -betreuung und halbe-halbe. So hat zwar die die Hälfte der vollzeitbeschäftigten Väter mit Kindern von 2 bis 3 Jahren und mehr als die Hälfte der Väter mit Kindern von 4 bis 6 Jahren gesetzlichen Anspruch auf Elternteilzeit. Doch sie nutzen diesen Anspruch nur in sehr wenigen Fällen. Nach wie vor dominiert bei Paaren mit Kindern das Modell des vollzeiterwerbstätigen Vaters und der teilzeiterwerbstätigen Mutter.

Erwerbsbeteiligung von Paaren mit Kindern unter 15 Jahren in Prozent (2023)

Mann Vollzeit, Frau Teilzeit: 47 Prozent

Nur der Mann ist erwerbstätig: 17 Prozent

Beide arbeiten Vollzeit: 15 Prozent

Mann oder Frau in Elternkarenz: 9 Prozent

Beide in Teilzeit: 4 Prozent

Frau Vollzeit, Mann Teilzeit: 1 Prozent

Lesen Sie auch: 170 Euro Bonus: Frist für Beantragung endet am Wochenende Seit dem 21. Oktober haben Bürgerinnen und Bürger in Niederösterreich die Möglichkeit, den neuen Wohnbonus zu beantragen.

Leistbares Wohnen: Bonus & Mietpreisbremse werden gefordert Leistbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis und die Wohnkosten sind für viele Oberösterreicher nach wie vor eine massive Belastung. Die aktuellen Ergebnisse

17.864 Haushalte müssen Energiebonus zurückzahlen 17.864 Haushalte in Österreich müssen den Energiebonus zurückzahlen, da sie die Einkommensgrenzen überschritten haben.

Familienarbeitszeitmodell

Daher fordern AK und ÖGB einen gesetzlichen Anreiz für mehr halbe-halbe durch das AK ÖGB Familienarbeitszeitmodell:

– Beide Eltern reduzieren/erhöhen nach der Karenz ihre Arbeitszeit auf 28 bis 32 Stunden pro Woche für mindestens 4 Monate.

– Dafür erhalten sie 350 Euro Pauschale pro Elternteil pro Monat steuerfrei ausbezahlt. Auch Alleinerziehende erhalten die monatliche Pauschale von 350 Euro.

– Die Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, Unfall-, Pensionsversicherung und Arbeitslosenversicherung) werden dem Dienstgeber vom AMS teilweise ersetzt (analog zur Altersteilzeit).

– Das Geld kann bis zum 4. Geburtstag des Kindes bezogen werden.