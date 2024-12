Hochsaison für Einbrecher: Besonders während der Abenddämmerung

In den letzten Tagen häuften sich Einbrüche während der Abenddämmerung, bei denen hauptsächlich Schmuck gestohlen wurde. Die Polizei gibt Präventionstipps und betont, im Falle eines Einbruchs sofort zu handeln.

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Einbrüchen, die vorzugsweise während der Abenddämmerung verübt wurden. Besonders zwischen 16 und 21 Uhr, der Zeitspanne, in der die meisten Menschen außer Haus sind, nutzten Diebe ihre Gelegenheit. Zwei kürzliche Vorfälle in Klagenfurt und Poggersdorf verdeutlichen die Aktivitäten dieser skrupellosen Täter, die es vorwiegend auf Schmuck und andere Wertgegenstände abgesehen haben. Die Polizei betont die Bedeutung von Wachsamkeit und gibt hilfreiche Hinweise zur Vermeidung von Einbrüchen.

Einbrecher auf frischer Tat gesehen

Eine 81-jährige Frau aus Klagenfurt stieß beim Betreten ihres Hauses auf einen Einbrecher, der gerade aus einem Fenster flüchtete. In Schock über das Gesehene, alarmierte sie sofort die Polizei. Doch trotz ihres schnellen Handelns entkam der Täter mit gestohlenem Schmuck. Fast zeitgleich kam es zu Einbrüchen in einem Haus in Poggersdorf und in einer weiteren Wohnung in Klagenfurt, die auf eine koordinierte Vorgehensweise der Täter hindeuten.

Präventionstipps der Polizei

Angesichts der aktuellen Einbruchswelle mahnt die Polizei zur Vorsicht vor sogenannten „Dämmerungseinbrechern“, die gezielt ungesicherte Eingänge wie Terrassentüren, Fenster und Kellerzugänge ausnutzen, um sich Zutritt zu verschaffen. Oft werden auch Leitern und Gartenmöbel als Einstiegshilfen benutzt.

Bei einem Einbruch sollten Sie sofort die Polizei kontaktieren und den Tatort unverändert lassen. Dies ist entscheidend, um die Spurensicherung nicht zu gefährden und die Chancen auf eine erfolgreiche Ermittlung zu erhöhen.