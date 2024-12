Frauenpower in Perchtoldsdorf: Modenschau für eine Welt ohne Gewalt

Die Modenschau „Break the Silence“ am 15. Dezember setzt ein Zeichen gegen Gewalt und Schweigen. Neben der Show gibt es Tipps zu Schutz und Selbstverteidigung für Frauen.

Am 15. Dezember 2024 lädt der Frauenverein Heroina zur Modenschau „Break the Silence“ in der Burg Perchtoldsdorf ein. Diese Veranstaltung erzählt die kraftvolle Geschichte einer Frau, die sich gegen Gewalt und das gesellschaftliche Schweigen stellt. Die Modenschau, die bereits in Belgrad erfolgreich war, findet nun in Österreich statt und setzt ein starkes Zeichen gegen Gewalt. Sie fordert dazu auf, die Stimmen der Betroffenen zu erheben und sich für eine Veränderung einzusetzen.

Tipps zum Schutz vor Gewalt

Neben der Modenschau erwartet die Besucher eine Informationsrunde mit wertvollen Tipps zum Schutz vor Gewalt und zur Selbstverteidigung für Frauen. Experten werden konkrete Maßnahmen vorstellen, wie sich Frauen im Alltag besser schützen können. Dieser Teil der Veranstaltung zielt darauf ab, den Teilnehmerinnen Wissen und Ressourcen zu bieten, um ihre eigene Sicherheit zu stärken. Es geht darum, nicht nur zuzusehen, sondern aktiv zu handeln.

BREAK THE SILENCE WANN? Sonntag, 15.12.2024

START? 18:00 Uhr

WO? Burg Perchtoldsdorf

Paul-Katzberger-Platz 1

2380 Perchtoldsdorf EINTRITT IST FREI

SPENDEN WERDEN ERBETEN!

Eintritt frei

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, jedoch werden freiwillige Spenden gesammelt, die den Opfern von Gewalt zugutekommen. Nach dem Programm gibt es ein Get-together, bei dem sich die Teilnehmerinnen austauschen und vernetzen können. So entsteht nicht nur eine Plattform für Bewusstsein, sondern auch ein Raum für gegenseitige Unterstützung und Solidarität. Seid dabei und tragt dazu bei, das Schweigen zu brechen und die Welt ein Stück sicherer zu machen.

Hier findest du Hilfe Falls du Personen kennst, die unter psychischen und/oder physischen Missbrauch leiden, zögere nicht um Hilfe zu bitten! Sprich noch heute mit jemandem! TelefonSeelsorge – Notruf 142 – Erreichbar 24 Stunden

Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30