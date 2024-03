71 Jahre Cockta: Die Geschichte einer genialen Kultmarke

Cockta, das Getränk, das Generationen geprägt hat und immer noch prägt, ist mehr als nur ein Erfrischungsgetränk. Es ist ein Symbol für Jugend und Frische, das seit 60 Jahren unverändert geblieben ist. Bekannt als die jugoslawische Version von Coca-Cola, hat Cockta eine einzigartige Rezeptur, die es von anderen Getränken unterscheidet. Entdecke die faszinierende Geschichte dieses Getränks, das seinen Ursprung in Slowenien hat und sich über die Grenzen Jugoslawiens hinaus verbreitet hat.

Cockta, das beliebteste alkoholfreie kohlensäurehaltige Getränk in ganz Jugoslawien, hat seinen Ursprung im Jahr 1952. Emerik Zelinka, der Erfinder von Cockta, mischte Hagebutten, Vitamin C, verschiedene Heilkräuter und karamellisierten Zucker, um dieses einzigartige Getränk zu kreieren. Der Hauptbestandteil ist die Frucht der wilden Rose, die wilde Hagebutte, ergänzt durch 11 verschiedene Heilkräuter, Zitrone und Orange. Der Name Cockta leitet sich vom Wort Cocktail ab.

71 Jahre Cockta

Das Getränk wurde der Öffentlichkeit erstmals am 8. März 1953 in Planica vorgestellt und zog sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Im ersten Jahr wurden etwa eine Million Liter Cockta produziert und in 0,25-Liter-Flaschen abgefüllt. In den ersten 14 Jahren ihres Bestehens stieg der Verkauf von Cockta jährlich um 25 Prozent.

Mitte der 50er Jahre begann der Verkauf von Cockta-Sirup an lizenzierte Hersteller, was den Verkauf auch im Gebiet der ehemaligen jugoslawischen Staaten stark erhöhte. Trotz der steigenden Popularität von Cockta musste das Getränk mit der aggressiven Expansion von Coca-Cola und Schweppes auf den jugoslawischen Markt konkurrieren. Dies führte zu einem Rückgang des Verkaufs und der Produktion von Cockta.

In den 1970er Jahren suchte Cockta nach neuen Lösungen, um den heimischen Markt wieder zu erobern. Sie änderten das äußere Erscheinungsbild und positionierten Cockta erneut als ein Getränk aus natürlichen Zutaten, das den Durst stillt und eine heimische Tradition ist. Dies führte zu einem erneuten Anstieg des Verkaufs.

Trotz einiger Herausforderungen in den 1980er und 1990er Jahren, einschließlich des Zusammenbruchs des jugoslawischen Marktes und des Auftretens zahlreicher Imitationen, hat Cockta seine Position auf dem Markt behauptet. Heute können Cockta-Liebhaber ihren Durst mit verschiedenen Varianten des Getränks stillen, darunter klassische Cockta, Cockta Limeta, Cockta Easy ohne Zucker und Cockta Rossa. Kürzlich wurde sogar eine neue Geschmacksrichtung eingeführt – Cockta Chinotto.

Die Geschichte von Cockta ist ein Beweis für die Ausdauer und Anpassungsfähigkeit eines Produkts, das trotz der Herausforderungen und Veränderungen im Laufe der Jahre seinen Platz auf dem Markt behauptet hat. Es ist mehr als nur ein Getränk – es ist ein Symbol für Jugend und Frische, das Generationen geprägt hat und immer noch prägt.