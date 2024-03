Ab April: Handy und Internet werden deutlich teurer!

Im Portemonnaie der Österreicherinnen und Österreicher macht sich nun deutlich bemerkbar, was die Inflationsrate der letzten Zeit an kündigte. Eine merkliche Verteuerung der Handy- und Internetkosten. Ab dem 1. April tritt eine vertraglich festgelegte Tarifanpassung in Kraft, die an die Jahresteuerung gekoppelt ist. Dies resultiert in einer nicht zu unterschätzenden finanziellen Mehrbelastung für die Konsumenten.

Die Vergleichsplattform „durchblicker“ hat errechnet, dass sich die jährlichen Kosten für Mobilfunk um durchschnittlich 19 Euro und für das Internet um etwa 30 Euro erhöhen werden. „Etwa die Hälfte aller Handytarife und zwei Drittel aller Internettarife sind davon betroffen.“, erklärt „durchblicker“ in einer Presseaussendung. Dies betrifft sowohl laufende Verträge als auch neue Abschlüsse. Der leichte Rückgang der Inflationsrate bietet kaum Trost – die Teuerung der vergangenen Monate zeigt ihre Langzeitwirkung und trifft nun den Telekommunikationssektor.

Kunden sollen Tarife prüfen

Angesichts dieser Entwicklung ist anzuraten, die eigenen Verträge genau zu prüfen und sich gegebenenfalls nach günstigeren Alternativen umzuschauen. Die Erhöhungen sind zwar gesetzeskonform, aber die Verbraucher sind nicht machtlos. Ein Wechsel des Anbieters kann helfen, die monatlichen Ausgaben in diesem Bereich zu reduzieren.

Quelle: OTS