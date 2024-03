Boni, Teuerung & Co.: Das erwartet euch im April

Der April steht vor der Tür und mit ihm kommen einige Veränderungen auf die österreichische Bevölkerung zu. Neben den traditionell launischen Wetterkapriolen, gibt es auch in anderen Bereichen Neuerungen, die die Bürger betreffen werden.

Förderungen für E-Mobilität

Auf der positiven Seite stehen Förderungen für E-Mobilität. Privatpersonen, die ein Elektroauto oder ein E-Motorrad kaufen, können bis zu 5.000 bzw. 2.300 Euro erhalten. Auch die private Ladeinfrastruktur wird gefördert, mit bis zu 600 Euro für Wallboxen und intelligente Ladekabel. Eine wichtige Neuerung gegenüber dem Vorjahr ist jedoch, dass Plug-In-Hybridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge mit Range Extender nicht mehr gefördert werden.

Handytarife werden teurer

Eine der unerfreulichen Nachrichten betrifft die Handytarife. Wie bereits in den vergangenen Jahren üblich, stehen auch dieses Jahr wieder Preiserhöhungen bei den Mobilfunkanbietern an. Ab dem 1. April wird das Telefonieren und Surfen im Internet teurer, da die Mobilfunk- und Internettarife an den Verbraucherpreisindex angepasst werden. Experten gehen von einer Steigerung um 7,8 Prozent aus, was etwa einer Erhöhung von 21,24 Euro pro Jahr entspricht.

Handwerkerbonus für Renovierungen

Für Renovierungsarbeiten steht 2024 und 2025 ein dreistelliger Millionenbetrag zur Verfügung. Privatpersonen können bis zu 2.000 Euro zurückbekommen, wenn sie Leistungen von Professionisten in Anspruch nehmen. Der Handwerkerbonus soll die Renovierungskosten für private Auftraggeber um 20 Prozent reduzieren.

Insgesamt erwartet Österreich also im April eine Mischung aus höheren Kosten und neuen Fördermöglichkeiten. Bürgerinnen und Bürger sollten sich auf diese Veränderungen einstellen und gegebenenfalls ihre Budgetplanung entsprechend anpassen.

Tabaksteuererhöhung trifft Raucher

Raucher müssen sich ebenfalls auf Veränderungen einstellen, da die Tabaksteuer ab dem 1. April erhöht wird. Die genaue Preiserhöhung pro Packung liegt bei etwa 20 Cent. Die einzelnen Tabakunternehmen können selbst entscheiden, wann sie die Preise erhöhen.

So wird auch der Branchenriese Philip Morris am 2. April, dem Tag nach Ostern, die Preise für seine Zigarettenmarken Chesterfield, L&M, Marlboro und Philip Morris um 20 Cent erhöhen. Auch die Tabaksticks Heets werden teurer und steigen von 5,50 Euro auf 5,70 Euro pro Packung.

Für die Raucher bedeutet dies eine spürbare Mehrbelastung. Wer täglich eine Packung Marlboro raucht, zahlt künftig 6,50 Euro statt bisher 6,30 Euro. Das summiert sich im Laufe eines Jahres auf 2.372,50 Euro – ein Mehrbetrag von 73 Euro im Vergleich zum Vorjahr.