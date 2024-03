Ab April: Handyverträge werden deutlich teurer

Während die großen Mobilfunkgiganten des Landes erneut eine Preiserhöhung ankündigen, hält das Weinviertler Familienunternehmen spusu dagegen und lässt seine Kunden aufatmen. Franz Pichler, der Geschäftsführer von spusu, nimmt Stellung zur inflationsbasierten Anpassung, bekannt als VPI-Anpassung, und erklärt, warum sein Unternehmen einen anderen Weg geht.

Ab dem 1. April wird das mobile Telefonieren und Surfen in Österreich wieder teurer. Ein Anstieg von bis zu 7,8 Prozent wird für 2024 erwartet, was auf eine Anpassung an den Verbraucherpreisindex (VPI) zurückzuführen ist. Diese Praxis hat seit 2015 zu einer Verteuerung der Handytarife um bis zu 30 Prozent geführt – eine Tatsache, die oft nur versteckt in den Entgeltbestimmungen zu finden ist und Kunden bei der Abrechnung überrascht.

spusu nimmt Stellungnahme

Im Gegensatz zu den Marktriesen geht spusu, ein heimisches Mobilfunkunternehmen, einen anderen Weg und hält die Preise für seine über 600.000 Kunden konstant. Mit attraktiven Angeboten wie dem „spusu legendär 50GB“ für nur 9,90 Euro pro Monat oder dem „spusu legendär 50GB 5G“ für 14,90 Euro pro Monat, inklusive vier Gratismonaten, setzt spusu ein starkes Zeichen gegen die Preiserhöhung.

Franz Pichler, Gründer und Geschäftsführer von spusu, sieht eine VPI-Preisanpassung nur bei unlimitierten Tarifen als gerechtfertigt an. „Kunden erhalten laufend dieselbe unlimitierte Leistung, während die Inflation und somit unsere Kosten stetig steigen. Bei limitierten Tarifen wechseln Kunden, die ihr Datenvolumen ständig überschreiten, üblicherweise auf einen teureren Tarif. Eine VPI-Anpassung ist in diesem Fall nicht gerechtfertigt.“

fehlende Servicepauschale

spusu ermöglicht durch die kostenlose Rufnummernmitnahme und eine unkomplizierte Kündigung des Altvertrags einen einfachen Wechsel des Mobilfunkanbieters. Zudem verzichtet das Unternehmen auf eine Servicepauschale. „Transparenz wird bei uns großgeschrieben. Es gibt keine versteckten Kosten, daher auch keine Servicepauschale“, betont Pichler.

(GRAFIK: spusu)

Mit seiner klaren Positionierung als Mobilfunkanbieter mit Premiumqualität zu leistbaren Preisen hebt sich spusu von der Konkurrenz ab. Pichler unterstreicht dies mit dem Leitsatz „einfach.menschlich.fair“: „Einfach heißt, wir verzichten auf komplizierte Prozesse und Bürokratie. Menschlich bedeutet, wir begegnen unseren Kunden auf Augenhöhe. In unserem Kundenservice arbeitet keine KI, sondern echte Menschen, die innerhalb von zehn Sekunden das Telefon abnehmen. Fairness leben wir, indem unsere Kunden niemals eine zu hohe Rechnung erhalten. Das ist bei uns keine bloße Marketingfloskel, sondern gelebter Alltag.“

In einer Branche, in der Preiserhöhungen zur Norm geworden sind, geht spusu einen anderen Weg und setzt auf Fairness und Transparenz. Die Aussagen von Franz Pichler sind dabei nicht nur leere Worte, sondern gelebte Firmenphilosophie. Ein Mobilfunkanbieter, der nicht nur auf den eigenen Profit, sondern auf das Wohl seiner Kunden achtet.