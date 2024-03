US-Influencer Reid in Kroatien: Serbische Nummernschilder gestohlen

Der amerikanische Influencer Justus Reid, bekannt für seine Aktivitäten in Serbien, wurde kürzlich Opfer eines Vorfalls in Kroatien. Sein Auto wurde beschädigt und die Nummernschilder gestohlen. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf mögliche ethnische oder nationale Spannungen auf dem Balkan.

Justus Reid, ein amerikanischer Influencer, der in Serbien und der Region bekannt wurde, erlebte kürzlich einen unangenehmen Vorfall in Kroatien. Wie er in einem Video erklärte, wurden die Nummernschilder von seinem Auto entfernt und das Fahrzeug zusätzlich zerkratzt.

„Du solltest dich schämen“

„An die Person, die mir letzte Nacht das Nummernschild gestohlen und das Auto mit einem Schlüssel zerkratzt hat – ich wurde vor Leuten wie dir gewarnt“, sagte Reid in seiner Videobotschaft. Er fügte hinzu, dass er immer versucht habe, die Einheit zwischen den Ländern auf dem Balkan – Serbien und Kroatien – zu fördern. „Du denkst, dass du ein Patriot bist, indem du deinem Nachbarn Schaden zufügst? Nein. Du repräsentierst nicht Kroatien. Und jetzt hast du statt Serbien oder einem Serben Schaden zugefügt. Du hast es einem Amerikaner angetan, der nur Respekt für dein Land hat. Du solltest dich schämen“, fügte der enttäuschte Influencer hinzu.

Reid, der durch seine interessanten Videos über Serbien bekannt wurde, teilte mit, dass sein Auto, ein Yugo, in den nächsten Tagen außer Betrieb sein wird. Der amerikanische Staatsbürger wurde schnell ein Hit in den sozialen Medien und das lokale Publikum liebt ihn. Besonders in den Fokus rückte er durch ein Lied, das er für den besten Tennisspieler der Welt, Novak Djokovic, geschrieben hat.

Das Lied wurde von einer Djokovic-Rede inspiriert. In dieser sagt er: „Trau dich zu träumen“, und so nannte Reid sein Lied. Selbst Nole blieb nicht immun gegen sein Lied. Am Ende sangen sie es zusammen in New York nach Djokovics Triumph bei den US Open.