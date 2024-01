US-Influencer Justus Reid im Interview: „Was ist ein Balkan?“

KOSMO sprach mit dem US-Influencer Justus Reid über sein neues Leben am Balkan. Dabei enthüllt er, wie ein spontanes TikTok-Video über einen Yugo den Beginn eines unerwarteten Abenteuers markierte.

Justus Reid, ein amerikanischer Influencer, hat seiner Liebe zu Serbien freien lauf gelassen. Er hat sein leben in Amerika komplett aufgegeben und lebt jetzt in Serbien, um sich in die Balkankultur einzutauchen. Seine ungewöhnliche Reise begann mit einem viralen TikTok-Video über den Yugo, dem als schlechtestem Auto der Welt geltenden Fahrzeug.

KOSMO: Die Leute sind eher mit dem Trend vertraut, dass Menschen vom Balkan nach Amerika ziehen. Im Gegensatz dazu kennen wir außer deinem keine Fälle, in denen jemand von Amerika in den Balkan gezogen ist. Weshalb das starke Interesse am Balkan?

Justus Reid: Es ist irgendwie eine lange Geschichte, aber kurz gesagt geschah es zufällig. Der TikTok-Algorithmus funktioniert auf mysteriöse Weise. Grundsätzlich habe ich eine Weile lang Videos über Autos auf meiner erstellten TikTok-Seite gemacht, weil das eine meiner anderen Leidenschaften ist, und ich habe Videos über die Autos gemacht, die ich besaß. Nun, irgendwann beschloss ich, ein Video über ein Auto zu machen, das ich nicht besaß, und ich dachte mir, wenn ich ein Auto auswählen müsste, das ich nicht besitze, worum würde es gehen? Ein Lamborghini, ein Ferrari, ein Maserati? Nein, ein Yugo, weil ich dachte, das wäre ein lustiges Thema. Ich neige dazu, bei meinen Videos immer zu Extremen zu gehen. Das Beste, das Schlechteste, das Teuerste, das Günstigste, egal was. Und der Yugo gilt als das schlechteste Auto, das jemals hergestellt wurde. Er hat einen sehr schlechten Ruf. Also habe ich dieses Video gemacht und es wurde viral. Es war ein riesiger Erfolg, aber nicht in den USA, sondern stattdessen auf dem Balkan. Und kein Amerikaner hat sich das Video angesehen. Also habe ich ein weiteres Video über den Yugo gemacht, und es wurde wieder auf dem Balkan viral. Ich dachte, wer sind diese Leute? Was ist ein Balkan?

Ich konnte nicht einmal auf einer Karte auf Serbien, Bosnien, Kroatien zeigen. Um ehrlich zu sein, dachte ich, Jugoslawien existiert immer noch. Mein Wissen über die Region ist im Grunde genommen gleich null. Ich habe keine familiäre Verbindung. Aber sie schienen mich zu mögen und an mir interessiert zu sein. Also entschied ich, was kann ich noch für die Leute auf dem Balkan tun? Nun, ich habe auch eine andere Leidenschaft: das Singen und Gitarrespielen. Also sang ich ein Lied namens Mickey Milanet und spielte es auf der Gitarre, und das wurde ein riesiger viraler Erfolg. Und es hat meinen Verstand gesprengt. Das, was mich zum Balkan zieht, ist ihre Leidenschaft für ihre Kultur die Leidenschaft hinter ihrer Musik, hinter ihrem Essen, hinter ihren nicht so großartigen Autos. Und der Rest ist Geschichte, oder? Ein virales Video, ein Balkan-Lied singen, und ich dachte, oh, ich denke, das ist jetzt meine Bestimmung. Und so habe ich angefangen, das zu tun.

KOSMO: Die Entscheidung, deinen Job aufzugeben, dein Haus zu verkaufen und nach Serbien zu ziehen, um sich in die Balkankultur einzutauchen, ist ziemlich drastisch. Was hat dich genau dazu inspiriert, diesen mutigen Schritt zu unternehmen? Wie haben deine Familie und Freunde auf deine Entscheidung reagiert?

Justus Reid: Was mich dazu inspiriert hat, den mutigen Schritt zu unternehmen, ist, dass ich jung bin. Ich suche nach Dingen, die man nicht mit Geld kaufen kann, und nach einem Abenteuer. Warum also nicht? Warum nicht verrückt werden und etwas Drastisches tun? Ich denke, es ist die Pflicht jedes jungen Zwanzigjährigen, etwas Drastisches zu tun, und das ist einfach meins. Daher habe ich beschlossen, meinen Job zu kündigen und mein Haus zu verkaufen. Ich musste meinen Job kündigen, das war eine Voraussetzung, wenn ich umziehen wollte, und ich musste mein Haus verkaufen, weil ich kein Geld hatte. Also musste ich das Haus verkaufen, damit ich das Geld hatte, nach Serbien zu ziehen und zu leben.

KOSMO: Es wird von einem humorvollen Missverständnis berichtet, als du dachtest, du stündest vor dem Denkmal von Nikola Tesla in Belgrad, sich aber herausstellte, dass es das Denkmal von Prinz Mihailo war. Wie gehst du mit solchen lustigen Situationen um? Beeinflussen sie deine Reiseerlebnisse?

Justus Reid: Eigentlich war das ja ein Scherz. Es sollte ein extremer Scherz sein. Ich sage: „Hier ist Nikola Tesla.“ Das ist eine klassische Videoerstellungstechnik, Fehler absichtlich machen, weil es die Interaktion fördert. Positiv oder negativ. Normalerweise versucht man, es auf etwas Dummes zu beziehen. Ich mache keine Fehler wenn es um den Krieg oder politische Dinge geht, sondern über etwas Dummes wie das Verwechseln einer Statue oder das Behaupten, ein Essen sei ein anderes Essen oder das falsche Aussprechen von Dingen, das falsche Lesen von Dingen, solche Dinge. Solche Fehler mache ich absichtlich, um die Leute zum Kommentieren und hoffentlich zum Lachen zu bringen, wenn sie den Witz verstehen. Aber manchmal verstehen sie es nicht. Wie auch immer, ich finde das alles sehr, sehr lustig und sehr interessant. Also, kein Respektlosigkeit.

KOSMO: Welche Bräuche, Speisen, Musik und/oder Getränke haben dich am Balkan am meisten beeindruckt?

Justus Reid: Barbecue in den Vereinigten Staaten ist eine Soße. Wenn jemand sagt, er hat Barbecue, meint er die Soße, die man auf das Fleisch legt, eine Barbecue-Soße. Hier bedeutet Barbecue einfach gekochtes Fleisch. Und so wird Barbecue in den Vereinigten Staaten danach beurteilt, wie gut die Soße ist. Aber hier wird Barbecue danach beurteilt, wie gut das Fleisch ist und wie gut es zubereitet ist. Also bin ich auf qualitativ hochwertiges Fleisch gestoßen, von dem ich nicht wusste, dass es überhaupt existiert. Mein Respekt für qualitativ hochwertiges Fleisch und gutes Kochen ist enorm gestiegen, weil in den Vereinigten Staaten der Geschmack oft mit Soße überdeckt wird. Obwohl mir meine Soßen fehlen. Wenn man mich fragen würde, was das Wichtigste ist, das ich aus den Vereinigten Staaten vermisse, dann sind es die Soßen. Ob das nun Barbecue-Soße oder Ranch-Dressing ist, das sind meine Favoriten und man bekommt sie hier nicht. Es sei denn, man isst bei McDonald’s. Das Essen da erinnert mich an zu Hause. Wenn es einen Ort gibt, der mich an Amerika erinnert, dann ist es McDonald’s.

Oh, und Musik. Oh Mann, der Unterschied zwischen Turbo-Folk und populärer Musik hier im Vergleich zu Amerika ist drastisch. Ich meine, die Musik, die die Leute hier hören, haut mich um. Aber wenn es etwas gibt, das mir am meisten gefällt, dann ist es XU Rock. Damit kann ich jederzeit abrocken. Sie sind für mich am einfachsten zu singen und am einfachsten zu spielen. Das ist mein Favorit.

KOSMO: Du hatten die Gelegenheit, auf der Bühne von Kroatien Supertalent zu singen, aber es lief nicht wie erwartet. Kannst du uns mehr darüber erzählen?

Justus Reid: Okay, das kam daher, dass ich eine zufällige Nachricht auf Instagram von einem Produzenten bekam, der sagten: „Hey, wir sind von der Show.“ Ich hatte noch nie von der Show gehört und wusste nichts darüber. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch nie in Kroatien gewesen. Aber wie gesagt, ich mache gerne drastische Dinge. Ich bin jung. Lass uns ein Risiko eingehen. Ich könnte entführt werden, wer weiß? Und so bin ich ein Risiko eingegangen, bin hingegangen und war beeindruckt von der dortigen Ausstattung und der Show, und ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit. Ich habe von allen Juroren ein Ja bekommen, aber dann sagten sie mir plötzlich, dass sie mich nicht in die nächste Runde nehmen würden. Ich denke, das ist Showbiz, Baby. So funktioniert das Fernsehen. Sie können dir sagen, dass etwas wahr ist, und dann davon abweichen. Ich halte ihnen jedoch nichts vor, denn sie haben mir die Gelegenheit überhaupt gegeben. Ich glaube letztendlich, der Grund, warum sie mich nicht weiter gelassen haben, war der Kostenpunkt. Es wäre ziemlich teuer gewesen, mich wieder nach Kroatien zu fliegen. Ich kann nur spekulieren.

KOSMO: Dein Yugo spielt eine Rolle bei deinen Reisen durch den Balkan. Was hat dich dazu inspiriert, gerade dieses Auto zu wählen, und welche Geschichten verbindest du bereits damit?

Justus Reid: Nun, alles, was ich gemacht habe, jedes Video, das ich gemacht habe, kommt mit dem Yugo an diesen Punkt. Viele Leute denken, dass wir nicht mit dem Auto fahren, aber das tun wir. Wir haben fast 20.000 Kilometer damit zurückgelegt. Wir sind damit bis nach Frankreich gefahren. Wenn wir über unvergessliche Momente sprechen, meine Güte, wir haben alles gemacht. Ob es nun durch die Schweizer Alpen fahren ist oder in jedes Balkanland oder jedes XU-Land, mit 160 km/h auf der Autobahn fahren und denken, man wird sterben, so viele wie acht Personen hineinquetschen, sogar Leute in den Kofferraum stopfen.

Und die zahlreichen Probleme und Pannen, die wir hatten. Es hat uns ein paar Mal im Stich gelassen, aber es ist immer leicht zu reparieren. Ich bin selbst Mechaniker und habe kein Problem damit, meine Hände schmutzig zu machen und herumzuschrauben. Derzeit ist es tatsächlich in der Werkstatt, weil es eine neue Kupplung braucht. Aber ich würde es nicht anders haben wollen. Ich habe dieses Auto ausgewählt, weil es mich überhaupt erst mit dem Balkan in Verbindung gebracht hat. Der Yugo ist der Anfang von all dem. Ich habe ein Video über einen Yugo gemacht, und plötzlich, drei Jahre später, lebe ich auf dem Balkan. Also wusste ich, dass ich einen kaufen musste. Das war ein Muss.

KOSMO: Deine Videos und Ankündigungen in sozialen Medien ziehen viel Aufmerksamkeit und positive Reaktionen auf sich. Wie gehst du mit der wachsenden Popularität um, und welche Botschaft möchtest du durch deine Reise und Videos vermitteln?

Justus Reid: Ich würde sagen, ich bedauere am meisten, dass ich ein wenig zu schnell erwachsen wurde. Ich habe meinen ersten Job mit 14 Jahren angenommen, und man kann in South Dakota (Amerika) in diesem Alter ein Auto und einen Führerschein bekommen. Also bin ich gefahren, habe Rechnungen bezahlt, meine eigene Nahrung gekauft und habe mit 14 Jahren zwei Vollzeit- und zwei Teilzeitjobs, 40 Stunden pro Woche, gearbeitet. Ich habe noch nie nicht gearbeitet und bin mit 18 Jahren aus dem Haus meiner Eltern ausgezogen. Ich bin zur Armee gegangen und habe viele erwachsene Dinge getan und war ein Erwachsener und habe mich leer und letztendlich zwecklos gefühlt.

Und so habe ich mich entschieden, drastische Maßnahmen zu ergreifen und mich auf ein Abenteuer zu begeben. Das Leben dreht sich nicht um Geld. Es geht um Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich fühle mich gesegnet, hier sein zu können, Geld zu verdienen und von dem zu leben, was ich tue. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, würde ich es trotzdem tun. Es geht einfach darum, Positivität zu verbreiten. Ich möchte die Menschen ermutigen, Risiken einzugehen, aber keine Risiken in Bezug auf langweilige Erwachsenendinge, sondern Risiken in Bezug darauf, neue Leute kennenzulernen, neue Orte zu besuchen und neue Dinge auszuprobieren. Das ist mein Hauptziel auf dieser ganzen Reise und in meinem Leben im Moment. Geld ist mir egal, Ruhm ist mir egal, alles Materielle ist mir egal. Ich lebe buchstäblich in einem Yugo und reise von Airbnb zu Airbnb und von Hotel zu Hotel. Alles, was ich im Moment besitze, passt in einen Koffer, und das ist seit sieben Monaten so, seit ich hierher gezogen bin.

Keine Reue. Es ist es absolut wert. Geh ein Risiko ein! Wenn du jung bist, mach es einfach! Und du wirst es nicht bereuen. Ich bereue es nicht. Aber wie ich mit meinem Ruhm und der wachsenden Beliebtheit umgehe: Ich möchte nicht unbedingt wegen persönlichem Gewinn berühmt sein, aber realistisch betrachtet, je berühmter ich bin, desto coolere Möglichkeiten bekomme ich, coole Orte zu besuchen und coole Dinge zu tun. Berühmt zu sein hat seine Vorteile, aber wenn es darum geht, ständig auf der Straße erkannt zu werden und von jedem überall, wohin ich gehe, angestarrt zu werden, ja, das ist nichts für mich. Aber am Ende lohnt es sich. Ich könnte mir nicht vorstellen, noch berühmter zu sein, als ich es bereits bin, aber ich habe großes Glück, dort zu sein, wo ich bin. Und ich werde weiterhin meine Arbeit machen, in meinem Yugo reisen und neue Möglichkeiten finden, Dinge zu schaffen und die Menschen zu unterhalten.