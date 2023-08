Amerikaner tauscht Heimat gegen Balkan!

Erinnern Sie sich an Justice Reid, den Amerikaner, der sein altes Leben hinter sich gelassen hat, um eine neue Existenz auf dem Balkan zu beginnen? „Ich habe meinen Job gekündigt, mein Haus verkauft und ziehe auf den Balkan. Im Juli beginne ich meine Tour“, verkündete Reid auf Social Media. Sein Vater kommentierte humorvoll: „Endlich haben wir es geschafft, ihn loszuwerden. Jetzt ist er euer Problem“. Reid teilt seine Erfahrungen auf Social Media und seine Videos erfreuen sich großer Beliebtheit.

Justice Reid, ein Amerikaner, der sein Leben in den USA aufgegeben hat, um auf dem Balkan zu leben, hat seine Reise begonnen. Er startete in Serbien und reiste mit dem Bus durch Mazedonien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Slowenien. Seine Ankündigung auf Social Media, in der er erklärte: „Ich verkaufe mein Haus und ziehe auf den Balkan, kein Scherz“, wurde mit Begeisterung aufgenommen.

Reid hat bereits in Bosnien und Herzegowina für Aufsehen gesorgt. In einem Video, das er auf Social Media teilte, zeigte er, wie er mit drei Bosniern zum Meer fuhr. Das Video, das er als das beste bezeichnete, das er je gemacht hat, wurde in weniger als einer Stunde nach der Veröffentlichung über 30.000 Mal geliked und fast 400.000 Mal angesehen. Die Reaktionen waren überwältigend positiv, mit Kommentaren wie „Legenden, ihr seid großartig“ und „Bosnier sind die besten Menschen, die ich kenne, Grüße aus Kanada.

Reid hat auch Serbien besucht und dort für ein humorvolles Missverständnis gesorgt. Bei seiner Ankunft in Belgrad erzählte er, dass er drei Flugzeuge gewechselt und 25 Stunden gereist war, um endlich zum „Denkmal von Nikola Tesla“ zu gelangen. Tatsächlich stand er jedoch am Denkmal von Fürst Mihailo.

In Kroatien hatte Reid die Gelegenheit, auf der Bühne des kroatischen Supertalents zu singen. Er sollte im Halbfinale auftreten, da er von der Jury vier „Ja“ bekommen hatte, aber auf TikTok enthüllte er, dass die Produktion ihm eine E-Mail geschickt hatte, dass er doch nicht auftreten würde.