Geheime Hochzeit von Darko und Katarina auf TikTok enthüllt

Darko Lazic musste nach seiner Hautstraffungsoperation aufgrund von Blutungen ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Ehefrau Katarina war die ganze Zeit bei ihm und hat nun auf ihrem TikTok-Profil das erste Foto ihrer geheimen Hochzeit geteilt.



Katarina hat eine Reihe von Bildern und Videos des Paares veröffentlicht und enthüllt, wie ihre Liebe begann und schließlich in einer Ehe gekrönt wurde.



Sie schrieb in einem Video, dass sie nicht erwartet hatte, dass etwas passieren würde, als sie sich auf einen schnellen Kaffee mit ihrem Ex-Freund traf.



„Ich gehe nur auf einen schnellen Kaffee mit meinem Ex, was kann schon passieren?“, schrieb sie in dem Video, während Fotos ihrer Erinnerungen aneinander aufgereiht wurden, darunter auch ein Foto von ihrer Hochzeit. Eine Sache, die viele überrascht hat, ist, dass Katarina kein traditionelles weißes Brautkleid trug, sondern in einem schwarzen Kleid geheiratet hat, während Darko einen schwarzen Pullover trug, unter dem er ein Hemd hatte.



Zur Erinnerung: Darkos Mutter Branka behauptet, keinen Kontakt zu ihrem Sohn Darko zu haben und gibt seiner neuen Schwiegertochter die Schuld an allem.

„Mir geht es wegen allem sehr schlecht. Ich wusste, dass es Komplikationen geben würde. Ich habe es gespürt. Ich habe es euch gesagt. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich bitte meinen Sohn öffentlich, wenn ich ihn tagelang nicht telefonisch erreichen kann: „Mein Sohn, wenn sie dich aus dem Krankenhaus entlassen, komm zu deinem Zuhause zu deiner Mutter, damit ich dich pflegen und beschützen kann. Diese Frau, die jetzt neben dir lacht, während es dir nicht gut geht, wird dir den Kopf verdrehen“, sagte sie gegenüber dem Medium Kurir.

