Australische Schwestern treffen Halbbruder in Bosnien! (VIDEO)

Eine emotionale Reise durch Kontinente und Generationen: Zwei australische Schwestern entdecken ihre Wurzeln in einem kleinen Dorf in Bosnien und treffen ihren Halbbruder zum ersten Mal. Eine Familiengeschichte, die von Liebe, Trennung und Wiedersehen erzählt.

In dem malerischen Dorf Kašče nahe Ljubuški wurde am 18. August eine bewegende Familiengeschichte geschrieben. Jill (78) und Janis (77), zwei Schwestern aus Australien, besuchten zum ersten Mal das Grab ihres Vaters Mijo und trafen ihren 74-jährigen Halbbruder Milenko.

Die erste Begegnung der Geschwister fand am 12. August auf der Hochzeit von Milenkos Enkelin in Knin statt. Bis vor anderthalb Jahren wussten die Schwestern nicht einmal von der Existenz ihres Bruders und glaubten, ihr Vater sei in ihrer Kindheit gestorben.

Die tragische, aber zugleich hoffnungsvolle Geschichte begann mit ihrem Vater Mijo Primorac, der 1902 in Kašče geboren wurde und 1976 starb. Als junger Mann heiratete Mijo seine vier Jahre jüngere Nachbarin Matija und zog in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Australien. Dort verliebte er sich in eine Australierin namens Catherine und hatte mit ihr zwei Töchter, Jill und Denis.

Trotz der Entfernung und der neuen Familie in Australien, konnte Mijo seine Heimat und seine Frau Matija nie vergessen. 1948 kehrte er nach Bosnien zurück und gestand Matija seine Affäre. Sie akzeptierte widerwillig die Situation und das Paar setzte sein Leben in Kašče fort. Ein Jahr nach Mijos Rückkehr wurde ihr Sohn Milenko geboren.

In Australien wuchs Catherine ihre Töchter alleine auf und erzählte ihnen erst später von ihrem Vater und seiner Herkunft. Als Erwachsene begannen Jill und Janis, ihre väterliche Herkunft zu erforschen. Ihre Suche führte sie schließlich nach Ljubuški, wo sie erfuhren, dass ihr Vater gestorben war, aber sie einen lebenden Bruder namens Milenko hatten.

Die Schwestern, die ursprünglich geplant hatten, ihren Urlaub in den USA zu verbringen, änderten ihre Pläne und reisten nach Europa. Sie trafen ihren Bruder zum ersten Mal auf der Hochzeit seiner Enkelin und besuchten später das Grab ihres Vaters in seinem Heimatdorf.

Das emotionale Wiedersehen war für alle Beteiligten ein bewegendes Erlebnis. Milenko, der immer gewusst hatte, dass er zwei Schwestern in Australien hatte, war besonders berührt. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme und der Entfernung nach Australien, war er sich bewusst, dass dies eine einmalige Gelegenheit war, seine Schwestern kennenzulernen.