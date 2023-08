Routinekontrolle eskaliert: Polizisten verletzt!

Am Donnerstagabend kam es in Villach zu einem unerwarteten Vorfall, der zwei Polizisten verletzte. Eine routinemäßige Verkehrskontrolle am Lindenweg verwandelte sich in ein chaotisches Szenario, als eine Autolenkerin ein Anhaltezeichen falsch interpretierte und dadurch einen Unfall verursachte.

Die Polizei führte die Schwerpunktkontrolle in der Vassacher Straße durch, als ein 80-jähriger Villacher auf die Kontrolle zufuhr. Ein Polizist, 59 Jahre alt, signalisierte dem Mann mit Taschenlampe und Anhaltekegel, in die Bushaltestelle zu fahren und anzuhalten. Gleichzeitig befand sich eine 78-jährige deutsche Autofahrerin auf der linken Abbiegespur vor der Bushaltestelle. Sie glaubte irrtümlich, das Anhaltezeichen gelte ihr und wechselte unvermittelt die Fahrspur.

Beim abrupten Fahrspurwechsel übersah die Frau das Auto des Villachers und kollidierte mit ihm. Der 59-jährige Polizeibeamte wurde dabei vom Fahrzeug des 80-Jährigen erfasst und leicht verletzt. Die deutsche Autofahrerin, offenbar durch den Zusammenstoß verwirrt, verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte ihr Fahrzeug rasant.

In der Folge erfasste sie einen weiteren Polizisten, der an der Bushaltestelle stand. Der 31-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb mit unbestimmten Verletzungen auf einem angrenzenden Grünstreifen liegen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er ins LKH Villach eingeliefert.