Ansturm auf deutsche Botschaft in Bosnien: Menschen warten auf Arbeitsvisa (FOTO)

Die erst vor wenigen Tagen fotografierte lange Schlange vor der deutschen Botschaft in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, ist ein Indikator für den wachsenden Trend, dieses Balkanland zu verlassen.

Laut Social-Media-Nutzern, die dieses Foto geteilt haben, warten Menschen in der Schlange auf die Arbeitsbewilligung, um nach Deutschland zu ziehen.

Wie lokale Medien berichten, ist Bosnien und Herzegowina immer noch ein Land, aus dem die Bevölkerung schnell auswandert. Schätzungen zufolge haben allein im Jahr 2021 rund 170.000 Menschen Bosnien und Herzegowina verlassen, und von 2013 bis heute haben etwa eine halbe Million Menschen Bosnien und Herzegowina dauerhaft verlassen.

Eine der niederschmetternden Zahlen ist, dass jeder zweite junge Mensch an die Emigration denkt.

(FOTO: zVg.)

Nach Angaben der Union for Sustainable Return and Integration in Bosnien and Herzegowina verließen 2013 24.043 Menschen Bosnien und Herzegowina, 28.042 im Folgejahr und 29.805 im Jahr 2015. Auch in den folgenden Jahren setzte sich der Trend der Auswanderung aus dem Land fort, und im Jahr 2016 verließen 34.544 Personen Bosnien und Herzegowina, 2017 35.634 und im folgenden Jahr 20.943 Personen.

In den letzten vier Jahren war der Trend, dass Menschen dieses Land verlassen, besonders ausgeprägt, so dass 2019 56.987 Menschen aus Bosnien und Herzegowina wegzogen, 85.000 im folgenden Jahr und letztes Jahr waren es 170.000.

Der Trend der Auswanderung aus dem Land wird durch die im offiziellen Dokument „Arbeitskräfteerhebung 2018“ veröffentlichten Daten eindeutig bestätigt, die von der Agentur für Statistik von Bosnien und Herzegowina erstellt wurde und aus der hervorgeht, dass Bosnien und Herzegowina 2016 2,84 Millionen Einwohner, 2017 2,73 Millionen und 2018 etwa 2,7 Millionen Einwohner hatte. Daher blieb Bosnien und Herzegowina allein in diesem Zeitraum ohne 140.000 Einwohner.