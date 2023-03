Er war der stärkste Junge der Welt: So sieht er heute aus (FOTO)

Richard Sandrak wurde wegen der unglaublichen Kraft, die er als Kind als Bodybuilder erlangte, einst „Little Hercules“ genannt. Der jetzt 30-jährige hat sich seitdem von Krafttraining ferngehalten und versucht, einen völlig anderen Lebensstil zu führen.

Der ehemalige Bodybuilder, der als „stärkster Junge der Welt“ bekannt wurde, lebt nun ein völlig anderes Leben, nachdem er dem Fitnessstudio den Rücken gekehrt hat.

Der heute 30-jährige Richard Sandrak erlangte 2005 internationale Berühmtheit für seine wahnsinnige Stärke und seinen robusten Körperbau schon als Junge. Seitdem meidet er die Medien und versucht, abseits der Öffentlichkeit zu leben. Nämlich irgendwann wurde es sehr intensiv für den jungen Bodybuilder namens „Little Hercules“, der sich an Leute erinnert, die vor seinem Haus kampierten, um ihn zu sehen.

Richards Mutter, Lena Sandrak, sagte einmal: „Da Richard viele Fans hat, müssen wir regelmäßig Dinge auf seiner Website posten, mehr Bilder, neue Videos und Neuigkeiten machen, wann immer er herauskommt oder über seinen neuen Film, um seine Fans zu begeistern. Ich habe viele davon, ich habe so viele E-Mails, in denen ich gefragt werde, wo seine Bilder seien.“

Früher ging er regelmäßig ins Fitnessstudio, stemmte Gewichte und baute Muskeln auf, aber jetzt ist das alles vorbei und Richards verrückte Kindheit liegt nun hinter ihm. Seit 2015 arbeitet er als Stuntman in den Universal Studios Hollywood WaterWorld, berichtet der Daily Star.

Der in der Ukraine geborene Richard wuchs in Pennsylvania in den USA auf, doch seine extreme Kindheit führte zu großer Kritik seiner Eltern. Einige beschuldigten Richards Eltern der Grausamkeit, nachdem Untersuchungen zeigten, er habe nur ein Prozent Körperfett, was tödlich sein könnte.

Einige behaupteten sogar, dass er leistungssteigernde Mittel wie Steroide einnahm. Ein früherer LadBible-Bericht von medizinischen Experten zeigte, dass ein Kind in seinem Alter nicht in der Lage sei, den Testosteronspiegel zu produzieren, der zum Muskelaufbau benötigt wird, wie Richard es damals konnte.

„Viele Leute kamen auf mich zu, um meine Bauchmuskeln und Muskeln zu berühren, um zu überprüfen, ob sie falsch waren oder nicht“, erinnerte sich Richard.

Sein neu entdeckter Ruhm bedeutete, dass der junge Bodybuilder mehrere Tausend im Monat verdiente, aber er sagte später, dass er von seinem missbräuchlichen Vater Pavel kontrolliert wurde.

Richard musste haufenweise Salat essen, während Papa Pavel vor ihm eine Pizza genoss. Pavel wurde ins Gefängnis geschickt, als er Richards Mutter belästigte, als er erst 11 Jahre alt war. Dies führte zum Ende von Richards Bodybuilding-Karriere, als er den Kontakt zu seinem Vater abbrach.

Richard sagte, er sei nie „gezwungen worden, zu trainieren oder etwas gegen seinen Willen zu tun“, und wollte nur mit Mama und Papa Sport treiben, als er jünger war.

Richards Fitnessprogramm ist jetzt ganz anders und besteht aus Cardio Training sowie Klimmzügen, Treppensteigen und Skateboarden, aber nicht mehr im gleichen Umfang wie früher. Vor acht Jahren wurde berichtet, dass Richard Quantenwissenschaftler für die NASA werden wollte, aber es ist nicht klar, wie sich das weiter entwickelte.