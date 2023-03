Junge mit Down-Syndrom erfüllt sich Traum als Polizist

Ein junger Mann mit Down-Syndrom aus Pula hatte schon immer den Traum, Polizist zu werden. Zum Anlass des Welt-Down-Syndrom-Tages hat die Polizei von Istrien seinen langjährigen Wunsch erfüllt und ihm ermöglicht, für einen Tag Polizeibeamter zu sein.

Im Alter von 25 Jahren präsentiert sich Luka Bagaric in dunkelblauen Hosen, einer Polizeimütze sowie einer Regenjacke mit dem unverkennbaren Polizeilogo. In seinem Notizbuch, welches er stets bei sich trägt, füllt er Strafzettel für seine Eltern aus. Als Schützling des Down-Syndrom-Zentrums in Pula hat er eine Hotelfachschule erfolgreich absolviert und bezeichnet sich selbst als Kellner und Polizist.

Sein Arbeitstag begann beim Polizeichef, der ihm mitteilte, dass er aufgrund seiner guten Eigenschaften an diesem Tag als Polizeibeamter in der Polizeistation Pula-Pola eingesetzt wird.

Luka begab sich gemeinsam mit seinen Kollegen Ana Osmanovic und Alex Sagic in das Stadtzentrum, um dort Patrouillen durchzuführen. Dabei überwachte er auch den Verkehr und führte einen Alkoholtest bei einer begleitenden Journalistin durch, welcher einen Wert von 0 Promille ergab.

Im Verlauf des Tages hatte Luka keinerlei Schwierigkeiten mit ungehorsamen Bürgern, lediglich wies er einige Personen höflich darauf hin, dass ihr falsches Parkverhalten die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Am Ende des Tages war er vor allem daran interessiert, ob er gut war. Die Polizei antwortete ihm: „Ja, Luka, du warst gut, und es war uns eine Ehre, dass du einen Tag in den Reihen der istrischen Polizei verbracht hast.“