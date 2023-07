Vom TikTok-Star zum Balkan-Abenteurer: Justus‘ mutiger Schritt überrascht alle!

Der Tiktoker Justus Reid ist leidenschaftlich an serbischer Musik und Kultur interessiert. Seine Interpretation des Hits „Miki, Milane“ brachte ihm Bekanntheit unter Balkan-Followern ein. Die Liebe zum Balkan war so stark, dass er drastische Veränderungen vornahm. Er kündigte seinen Job, verkaufte sein Haus und zog nach Serbien, um sich der faszinierenden Kultur und den Menschen hinzugeben.

Reid plant, eine Tour durch die Balkanregion zu beginnen, die im Juli in Serbien startet. Anschließend wird er mit dem Bus nach Nordmazedonien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Slowenien reisen. Sein Vater kommentierte humorvoll die Entscheidung seines Sohnes: „Endlich sind wir ihn los. Jetzt gehört er euch.“

Doch Reids Begeisterung für den Balkan hat auch für einige amüsante Momente gesorgt. Reed besuchte Serbien nach einer langen 25-stündigen Reise mit drei Flugzeugwechseln. Endlich kam er in Belgrad an. Begeistert posierte er vor dem, was er für das „Denkmal für Nikola Tesla“ hielt. Doch tatsächlich stand er neben dem Denkmal für Fürst Mihajlo.

Weiterhin zeigte Reed in einem Video aus einem Restaurant in Skadarlija, wie er sich mit serbischen Bräuchen, Speisen, Musik und Getränken vertraut machte. Die Aufnahme, in der er Schnaps trinkt, wurde zu einem viralen Hit und sorgte für zahlreiche Kommentare unter seinen Followern.

Justus Reids unkonventioneller Weg, seine Liebe zum Balkan auszudrücken, hat seine Follower überrascht und fasziniert. Seine Entscheidung, dorthin zu ziehen, war ein mutiger Schritt. Seine Erlebnisse und Videos sind ein Beispiel dafür, wie Kultur und Musik Menschen verbinden können. Sie schlagen Brücken zwischen verschiedenen Ländern und Lebensweisen.