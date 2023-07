Mutige Frau gegen alle Quoten: Katarina erobert die Rennstrecke!

Die Welt des Motorsports ist geprägt von Geschwindigkeit, Adrenalin und technischem Know-how. Trotz des Fortschritts und der zunehmenden Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern bleibt es eine von Männern dominierte Domäne. Katarina Mardjonovic, eine 22-jährige Frau aus Bar in Montenegro, trotzt dieser Norm. Sie tritt gegen ihre männlichen Konkurrenten an, um ihren Platz auf dem Podium zu erobern.

In einer motorsportbegeisterten Familie aufgewachsen, waren Autorennen bereits fest verankert. Ihr Vater ist ein langjähriger Meister im Motorsport und auch ihr Bruder ist dem Hobby verfallen. Von klein auf entwickelte Katarina eine Leidenschaft für das Fahren. Schließlich entschied sie sich, selbst in die Fußstapfen ihrer männlichen Verwandten zu treten. In den Rennkategorien gibt es keine Trennung nach Geschlecht, sodass Katarina problemlos gegen ihre männlichen Widersacher antreten kann.

Die junge Fahrerin erinnert sich an ihre Anfänge und die Unterstützung ihrer Familie. „Ich habe mit 14 Jahren das Fahren gelernt, aber erst mit 18, als ich meine Führerscheinprüfung bestanden habe, offiziell hinter dem Steuer gesessen. Es war schon immer mein Wunsch, an Rennen teilzunehmen, aber ich hatte gezögert. Als mein Bruder einmal mit mir fuhr, sagte er: ‚Du musst Rennen fahren.‘ Dann erzählten wir es unserem Vater, der anfangs nicht gerade begeistert war, später jedoch meine Entscheidung akzeptierte und mich unterstützte.“

Katarina trainiert eifrig auf den Strecken rund um ihre Heimatstadt Bar und bereitet sich auf die montenegrinische Meisterschaft vor, die Anfang Juli ausgetragen wird. Ihr Gefährt, ein Citroen AX der Klasse 1000 H, ist ihr treuer Begleiter in diesem sportlichen Abenteuer.

Die junge Rennfahrerin betont, dass Geschlecht im Motorsport keine Rolle spielen sollte: „Obwohl es nicht als typisch weiblicher Sport gilt, würde ich sagen, dass dieser Sport nicht viel mit dem Geschlecht zu tun hat. Frauen können trotz einiger pessimistischer Einstellungen durchaus gute Fahrerinnen sein. Meine Bemühungen sind groß und ich trainiere fleißig. Ich habe gerade erst angefangen, deshalb habe ich keine großen Pläne vorgezeichnet. Diese Saison möchte ich erfolgreich abschließen.“

In der Familie Mardjonovic ist die Begeisterung für den Motorsport ungebrochen. Vater Pedja ist ein erfahrener Rennfahrer mit über 30 Jahren Erfahrung und zahlreichen Meisterschaftstiteln. Er steht seinen Kindern, Katarina und ihrem Bruder, mit Rat und Tat zur Seite. Als sie ihm von ihrem Wunsch erzählten, war er überrascht, da sie es erfolgreich vor ihm ‚versteckt‘ hatten. Er unterstützt sie bei dem, was sie lieben, solange es im normalen Rahmen bleibt. Pedja hat ein Auto für Katarina gebaut, das für ihren Anfang vollkommen ausreichend ist. Er ermutigt sie und gibt Ratschläge, so gut er kann. Wie jeder Vater betet er dafür, dass alles bei den Rennen gut läuft.

Katarina Mardjonovic ist ein Beispiel dafür, dass Leidenschaft und Talent keine Geschlechtergrenzen kennen. Sie zeigt, dass Frauen ebenso erfolgreich im Motorsport sein können wie Männer – solange sie die Unterstützung und Ermutigung erhalten, die sie benötigen, um ihre Träume zu verwirklichen.