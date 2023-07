Bäriger Besuch: Hausbesitzer nimmt es mit Humor

Unerwarteter Besucher auf vier Pfoten: Ein Bär dringt in ein Haus in Colorado ein und macht es sich gemütlich – so geschehen in der Stadt Steamboat Springs in den USA. Das Tier kletterte die Wand hinauf, schlüpfte durch ein Fenster und begann sogleich, nach Nahrung zu suchen. Nachdem der Bär sich den Bauch vollgeschlagen hatte, entpuppte sich die Flucht aus dem ersten Stockwerk jedoch als größere Herausforderung als gedacht.

Heidi Hanna, eine aufmerksame Nachbarin, wurde Zeugin der ungewöhnlichen Szenerie. Sie filmte das Geschehen und alarmierte die Polizei, als ihr auffiel, dass der Hauseigentümer nicht anwesend war. Der Bär unternahm mehrere Versuche, aus dem ersten Stockwerk zu springen, doch offenbar war diese Höhe für ihn zu gewagt. Letztendlich verließ er das Haus durch ein Fenster im Erdgeschoss und kehrte in den Wald zurück.

Der Hausbesitzer Ryan McFarlan befand sich während des tierischen Überfalls bei der Arbeit. „Er hat meine Schweinekoteletts verspeist, die ich eigentlich selbst zum Abendessen essen wollte, hat einige Knabbereien genommen und Blumentöpfe umgeworfen, aber größeren Schaden hat er nicht angerichtet“, berichtete McFarlan nach seiner Rückkehr.

Trotz des unerwarteten Besuchs nahm der Amerikaner die Situation mit Humor: „Glücklicherweise war er ein recht anständiger Gast“, fügte er scherzhaft hinzu.

Insgesamt ging die Begegnung glimpflich aus, sowohl für den Hausbesitzer als auch für den Bären. Die Geschichte erinnert jedoch daran, dass die Begegnungen zwischen Menschen und Wildtieren immer häufiger werden, besonders in Gebieten, in denen der Lebensraum der Tiere durch Bebauung eingeschränkt wird. Eine wachsende Herausforderung, der sich sowohl Anwohner als auch Umweltschützer stellen müssen.