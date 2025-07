Ab Donnerstag gibt es keine Billa-Pickerln mehr!

Billas neue Rabattregeln sorgen für Aufruhr: Ab Juli gibt’s die begehrten 25-Prozent-Pickerl nur noch für jö-Mitglieder – und das mit strengen Limits.

Ab dem 3. Juli tritt bei Billa eine grundlegende Änderung des Rabattprogramms in Kraft. Künftig können die beliebten 25-Prozent-Rabattaufkleber ausschließlich von Mitgliedern des jö-Bonusclubs genutzt werden. Zudem wird die Anzahl der regulären Pickerl auf sechs pro Woche limitiert. Das physische Aufkleben entfällt komplett – jö-Mitglieder müssen an der Kasse lediglich angeben, welche Produkte sie vergünstigt erwerben möchten. Als zusätzlichen Vorteil erhalten Clubmitglieder in der jö-App drei digitale Aufkleber als Bonus.

Kundenkritik wächst

Die von Billa als Verbesserung kommunizierten Neuerungen treffen jedoch auf deutlichen Kundenprotest. Viele Verbraucher reagieren verärgert und sehen in den Änderungen eine Benachteiligung bestimmter Kundengruppen.

Boykottaufrufe folgen

Auch in sozialen Netzwerken formiert sich Widerstand. Auf der Plattform X äußern Nutzer ihren Unmut mit klaren Worten: „Billa Rabattpickerl nur mehr für jö-Mitglieder. Ok, dann BABA Billa und Billa plus!“ Die Umstellung des Rabattsystems stößt somit auf geteilte Resonanz. Während der Lebensmittelhändler die Veränderungen als kundenorientierte Maßnahme präsentiert, empfinden zahlreiche Kunden sie als Ausgrenzung.

Besonders ältere Menschen mit geringerer Technikaffinität fühlen sich benachteiligt.

Details zur Neuregelung

Laut der offiziellen Informationen können jö-Mitglieder bei Billa, Billa Plus und Billa Corso insgesamt bis zu neun Rabattpickerl pro Woche nutzen – sechs reguläre und drei exklusive über die App. Pro Tag können maximal drei reguläre Pickerl plus die gewünschten App-Pickerl eingelöst werden. Dafür ist das tatsächliche Aufkleben nicht mehr erforderlich, bleibt aber optional möglich. Der Billa Online-Shop ist komplett von dieser Aktion ausgenommen.

Für App-Nutzer bietet die digitale Variante den Vorteil einer transparenten Übersicht über eingelöste und noch verfügbare Pickerl. Kunden ohne Smartphone können sich allerdings auch an der Kasse über ihren aktuellen Stand informieren lassen. Die physische jö-Karte bleibt weiterhin gültig, ermöglicht jedoch nur die Einlösung der sechs regulären Pickerl – ohne die drei digitalen Zusatz-Aufkleber.