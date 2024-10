Ab Jänner 2025: Diese Mitarbeiter bekommen ein höheres Gehalt

Die rund 120.000 Arbeiter des Metallgewerbes erhalten ab 1. Jänner 2025 eine Ist-Lohnerhöhung von 4,3 Prozent (rollierende Inflation plus O,5 Prozent). Die KV-Löhne und Zulagen werden um 3,8 Prozent erhöht. Für die rund 20.000 Lehrlinge gibt es ebenfalls ein Plus von 3,8 Prozent und die Finanzierung des Klimatickets für alle in den ersten drei Ausbildungsjahren wird fortgesetzt.

Wie auch in der Metallindustrie hat man sich im Metallgewerbe bereits im Vorjahr in Grundzügen auf den diesjährigen Lohnabschluss geeinigt. Heute, Donnerstag, erfolgte die Unterzeichnung des neuen Kollektivvertrages durch die Gewerkschaft PRO-GE und die Arbeitgeberseite.

„Die wirtschaftliche Situation in Österreich ist derzeit angespannt und auch für 2025 wird nur ein schwaches Wachstum erwartet. Mit dem tragfähigen Kompromiss, der letztes Jahr ausverhandelt wurde, ist es gelungen, für die Arbeiterinnen und Arbeiter auch in schwierigen Zeiten eine Reallohnerhöhung zu garantieren“, zeigt sich der Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Reinhold Binder (Gewerkschaft PRO-GE), zufrieden. Wichtig ist für ihn zudem, dass auch im Metallgewerbe Gewerkschaft und Arbeitgeberseite gemeinsam an der Umsetzung einer Qualifizierungsoffensive arbeiten werden.

„Das Metallgewerbe ist mit seinen rund 20.000 Lehrlingen bereits ein Ausbildungsmotor. Die Anzahl der Lehrlinge ist in den letzten fünf Jahren um 9,38 Prozent gestiegen und nahezu jeder fünfte Lehrling absolviert seine Ausbildung im Metallgewerbe. Die Qualifizierung von Beschäftigten, die bereits in den Betrieben tätig sind, aber über keinen facheinschlägigen Lehrabschluss oder ähnliches verfügen, ist ein wichtiger Baustein, um einem weiteren Fachkräftemangel vorzubeugen“, unterstreicht der Gewerkschaftsvorsitzende.

Der Geltungsbereich des Kollektivvertrags Metallgewerbe umfasst Betriebe aus acht Bundesinnungen und einem Fachverband der Wirtschaftskammer und beinhaltet dabei viele verschiedene Berufsgruppen, unter anderem Elektrotechnik, Metalltechnik, Mechatronik und Kfz-Mechanik sowie die Gruppe der Installateure.

Löhne steigen um 4,3 Prozent

Ab dem 1. Jänner 2025 steigen die IST-Löhne um 4,3 Prozent. Diese Erhöhung setzt sich aus einer rollierenden Inflation von 3,8 Prozent und einem zusätzlichen Plus von 0,5 Prozent zusammen. Die Kollektivvertragslöhne (KV-Löhne) werden um 3,8 Prozent angehoben, ebenso wie die Zulagen. Das Lehrlingseinkommen steigt ebenfalls um 3,8 Prozent und beträgt im 1. Lehrjahr 967,42 Euro, im 2. Lehrjahr 1.126,23 Euro, im 3. Lehrjahr 1.464,10 Euro und im 4. Lehrjahr 1.958,19 Euro. Zudem erhalten Lehrlinge ein Klimaticket. Der neue Mindestlohn wird auf 2.516,58 Euro festgelegt.