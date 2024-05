Ab Juni: In dieser neuen Spar-Filiale ist alles anders

In der pulsierenden Mariahilfer Straße in Wien entsteht etwas Einzigartiges: Spar stellt sein innovatives Konzept „Spar-enjoy-to-go“ vor, eine Verschmelzung aus klassischem Supermarktangebot und einer breiten Palette an hochwertigen Speisen zum Mitnehmen. Ab dem 5. Juni 2023 bietet die Filiale in der Mariahilfer Straße 122, dem ehemaligen Standort von Delka, eine völlig neue Einkaufserfahrung.

Kulinarische Vielfalt auf 200 Quadratmetern

Auf einer Fläche von 200 Quadratmetern im Erdgeschoss erwartet Besucher ein kulinarisches Paradies: Von Bowl-Varianten über Sushi bis hin zu Curry, Hamshuka, Snack-Salat, Quiche und Focaccia nach florentinischer Art – Spar setzt auf Vielfalt und Qualität. Die traditionelle „Heiße Theke“ bietet zudem Klassiker wie frisch gegrilltes Hendl und Leberkäse-Semmeln, die auch in veganer Option verfügbar sind.

Tradition trifft Innovation

Eine Rolltreppe führt vom „Spar-enjoy-to-go“-Bereich in den klassischen Supermarkt. Auf rund 600 Quadratmetern finden Kunden das gewohnte Sortiment von Spar vor. Eine harmonische Kombination aus traditionellem Supermarktangebot und innovativen kulinarischen Lösungen für die hektische Großstadt.

Spar reagiert mit diesem Pilotprojekt direkt auf die veränderten Bedürfnisse einer urbanen Gesellschaft, die Wert auf Schnelligkeit, Qualität und Vielfalt legt. Sollte sich das Konzept bewähren, plant Spar, es auf weitere Standorte auszuweiten. Dieser Schritt markiert möglicherweise den Beginn einer neuen Ära im Lebensmitteleinzelhandel.