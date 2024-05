Bus und Bahn kollidieren – Vier Verletzte

In den frühen Stunden des Montagmorgens ereignete sich in der Grazer Theodor-Körner-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Bus und eine Straßenbahn der Linie 3 kollidierten. Dieser Zusammenstoß hat vier Personen verletzt. Als vorübergehende Maßnahme wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Der Unfall zeichnete sich in den frühen Stunden des Tages ab. Gegen 7 Uhr morgens kollidierten ein Bus der Linie 41 und eine Straßenbahn der Linie 3, auf dem Weg nach Andritz, in unmittelbarer Nähe des Seniorenzentrums. Die Polizei bestätigte mehrere Verletzungen, die durch diesen Vorfall verursacht wurden. Während die Ursache des Unfalls noch unklar bleibt, arbeiten die Behörden an der Aufklärung der Ereignisse.

Maßnahmen zur Wiederherstellung

Im Zuge des Vorfalls hat die Holding Graz zwischen Jakominiplatz und Andritz Ersatzbusse eingerichtet. Der Straßenbahnverkehr zwischen Krenngasse und Jakominiplatz ist weiterhin aktiv, allerdings sollte mit Verzögerungen gerechnet werden.

Die genauen Umstände, die zu diesem Unfall führten, werden noch untersucht. In der Zwischenzeit bemüht sich die Stadt Graz um eine schnelle Wiederherstellung der normalen Verkehrsverhältnisse und um Unterstützung für die betroffenen Personen.