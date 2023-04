Ablenkung beim Autofahren: Jetzt werden Handy-Blitzer eingeführt

Im vergangenen Jahr waren allein in der Region Pfalz-Saarland (Deutschland) über tausend Fahrer in Verkehrsunfälle verwickelt, weil sie sich nicht auf das Fahren konzentrierten. In den meisten Fällen hielten sie während der Fahrt ihr Handy in der Hand – ein gefährliches Verhalten, das tödliche Folgen haben kann.

Aus diesem Grund hat die lokale Regierung ein dreimonatiges Pilotprojekt gestartet, bei dem neue Kameras eingesetzt wurden, um die Nutzung von Handys während der Fahrt zu überwachen. Die Kameras wurden an zwei Standorten in Trier und Mainz installiert und führten dazu, dass die Anzahl der Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer um die Hälfte verringert wurde.

Der Innenminister der Region kündigte an, dass im Laufe des Jahres ein Gesetzesentwurf entwickelt wird, der den dauerhaften Einsatz von Monocams ermöglichen wird. Sobald das Gesetz geändert wurde, wird jede Polizeibehörde mit dieser Technologie ausgestattet sein.

Das Monocam-System, das in den Niederlanden entwickelt wurde, erkennt mit Hilfe eines Livestreams, ob der Fahrer zum Smartphone oder Tablet greift und nimmt automatisch ein Bild auf. Geschulte Polizeibeamte bewerten diese Bilder und verhängen im Falle eines Verstoßes gegen das Handyverbot am Steuer eine Strafe in Höhe von 100 Euro und einen negativen Punkt.

Die Kameras sind anspruchsvoller als herkömmliche Geschwindigkeitsmesskameras, weil sie den Fahrzeuginnenraum überwachen müssen. Mit der Einführung dieser neuen Kameras in Deutschland sollte jeder Verkehrsteilnehmer umsichtig und vorsichtig fahren.

Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass das Benutzen des Handys am Steuer in jedem Fall verboten ist – egal ob man PKW, Lieferwagen oder LKW fährt.