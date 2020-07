Aca Lukas antwortet Dua Lipa: „Geh Sch**nze blasen, Kosovo ist Serbien!“

Dua Lipa, die britische Sängerin mit kosovarischen Wurzeln, hat mit ihrem umstrittenen Posts in den sozialen Netzwerken eine Lawine an verschiedenen Reaktionen ausgelöst.

Mit ihrem Post zum Thema „Weshalb Kosovo nie Serbien war oder sein wird“ und dem Veröffentlichen der Karte Groß-Albaniens, bekommt die Sängerin nun vor allem Gegenwind aus der serbischen Musikszene. Unter den Antworten mit den meisten Aufsehen ist die vom legendären Folk-Sänger Aca Lukas, der sich auf Instagram zu ihren Post äußerte.

„Unerzogene Neandertaler“

„Kosovo ist Serbien! Geh bla**n, Lipa! Liebe Herrschaften, ich entschuldige mich im Vorhinein bei all denen, die etwas Kluges geschrieben haben. Ich werde die Kommentare ausschalten müssen. Der Grund ist offensichtlich! Das plötzliche Aufkommen von ungebildeten, unerzogenen Neandertalern hat mich dazu gezwungen. Es fällt mir nicht ein, dass das hier in eine rassistische Auseinandersetzung zwischen kranken und frustrierten Idioten wird. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich reinen Gewissens in allen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens singe und das werde ich weiterhin tun“, so Lukas auf Instagram.

„Im Unterschied zu ihr hat mir das hier niemand bezahlt. Das hier ist, bei allem Respekt für alle Nationen und Glaubensrichtungen, mein Patriotismus, bei dem ich alle wertschätze. Aber es muss mir erlaubt sein meine Unzufriedenheit zu äußern und auf ihre Provokation zu antworten“, schrieb Lukas unter anderem auf Instagram. Der nächtliche Post ist mittlerweile verschwunden.