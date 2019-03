Achtung: Diese Eigenschaften deines Sternzeichens verscheuchen jeden Mann!

Teile diesen Beitrag:







Du fragst dich, wieso deine Beziehung bis jetzt nie funktioniert hat? Du beginnst an dir zu zweifeln und fragst dich, was du falsch machst? Oft gibt es keine Antworten auf diese Fragen. Meistens hat man gar nichts Falsches getan, denn ab und zu fragt man lieber die Sterne…

Es ist bewiesen, dass Menschen durch ihr Sternzeichen gewisse Charakterzüge haben. Doch nicht alle scheinen positiv zu sein, denn bei folgenden Eigenschaften verschreckst du jeden Mann.

Steinbock

Spontanität ist selten bei Steinböcken und genau das kann ihnen irgendwann zum Verhängnis werden. Es ist nun mal nicht alles planbar im Leben.

Wassermann

Begeisterung für etwas zeigen – ja, das können Wassermänner. Dabei ist es egal was es ist, denn diese Menschen sind gleich bei allem dabei. Verpasst wird hier nichts! Nicht viele Menschen kommen damit klar.

Fische

Fische sind schwer zu durchschauen. Man(n) weiß nie, was sie gerade denken. Es ist schwierig an sie heranzukommen. Ab und an lassen sie Nähe zu, doch im nächsten Moment stoßen sie einen wieder zurück. Das verunsichert Männer oftmals.

