Achtung: Diese Sätze lassen dich dumm wirken!

„Mach Foto, ich geb Insta!“ Wer so redet, wirkt nicht gerade wie eine Intelligenzbestie. Aber auch weniger offensichtliche Sätze sind heikel. Wir haben fünf Aussagen zur Veranschaulichung für euch!

Jeder kennt diese Leute, die dank smarter Brille und stilvoller Kleidung richtig gebildet wirken… bis sie den Mund aufmachen! Sprache kann so einiges ausmachen, daher sollte darauf geachtet werden, was man so von sich gibt. Hier ein paar Beispiele:

1. „Selber!“

Damit wirkst du nicht gerade schlagfertig. Kontere bei einer Diskussion besser mit kreativen Gegenargumenten!

2. „See you later alligator!“

Solche Phrasen lassen darauf schließen, dass du irgendwo in den 80er-Jahren hängen geblieben bist.

